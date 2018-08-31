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الحكومة الصينية: حجم التجارة مع دول الحزام والطريق تجاوز 5 تريليونات دولار

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:51 م
الحكومة الصينية: حجم التجارة مع دول الحزام والطريق تجاوز 5 تريليونات دولار الصين
كتب: هانى محمد
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قال نينج جى جه، نائب رئيس اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح ومدير المكتب الوطنى للإحصاء، إن العلاقات التجارى والاستثمارية بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية.
 
 
وأوضح نينج، أن إجمالى حجم التجارة الصينية مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 5 تريليونات دولار أمريكى، بمعدل نمو سنوى بلغ 1.1 % على النقيض من تراجع التجارة العالمية.
 
 
جذبت هذه المناطق ما يقرب من 4 آلاف شركة، الأمر الذى خلق 2 مليار دولار من عائدات الضرائب لهذه الدول ووفر 244 ألف وظيفة محلية.
 
 
وقال نينج، حسب ما نشرت صحيفة الشعب الصينية، إن الصين وقّعت على 118 اتفاقية تعاون مع 103 دول ومناطق ومنظمات دولية بشأن تنمية الحزام والطريق. وتم عقد أول منتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولى بنجاح فى بكين فى عام 2017، وتوصل المنتدى إلى 279 نتيجة و265 منها تم
الانتهاء أو تحويلها الى العمل الروتينى حتى الآن، ويجرى الإشراف على الـ 14 المتبقية وتعزيزها، وبلغ معدل التنفيذ 95٪. 
 
 
 
 
وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي اقتُرحت عام 2013، إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط بين كل من آسيا وأوروبا وأفريقيا.
 
وتجاوزت قيمة عقود المشروعات الأجنبية المتعاقد عليها حديثا في البلدان الواقعة على طول الطريق 500 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، نواصل تخفيف من اجراءات الاستثمار الاجنبي لخلق مستوى عال من بيئة الاعمال، وجذب الدول على طول الطريق للاستثمار فى الصين.
 
 
 
 وأوضح نينج، أن الصين تشارك بنشاط في التعاون في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وغيرها من المجالات الأخرى، ووضعت خطط التعاون الخاصة في مختلف المجالات مثل التعليم والعلوم والتكنولوجيا والمالية والطاقة والزراعة والتفتيش والحجر الصحي، وتواصل المعايير. وأنشأت مؤسسة تعليمية في الخارج، وتدريب مواهب الادارة الفنية للبلدان على طول الطريق من خلال تنفيذ برنامج منح طريق الحرير الدراسية. وفي عام 2017، يبلغ عدد طالب من دول الواقعة على طول الطريق للدراسة في الصين أكثر من 300ألف، وأكثر من 60 ألف طالب صينى ذهبوا للدراسة فى البلدان الواقعة على طول الطريق. وتشير التقديرات الى أنه بحلول عام 2020،سيتجاوز عدد السياح في اتجاهين مع البلدان الواقعة على طول الطريق 85 مليون سائح، وحوالي 110 مليار دولار امريكي الاستهلاك السياحي.
 

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