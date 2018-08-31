"التخطيط" تطلق غدا برنامج "وطنى 2030" لتدريب 3500 قيادة بالوزارات

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تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى غدا (السبت) البرنامج الاستراتيجى "وطنى 2030" ضمن الخطة التدريبية لعام 2018/2019 لتدريب 3500 من قيادات الوزارات بالقطاع الحكومى، ليستمر تنفيذه على مدى ثمانية أشهر لتدريب 400 متدرب شهريا على أن تكون مدة البرنامج لكل مجموعة 6 أيام تدريبية، فى إطار خطة رفع كفاءة الجهاز الإدارى وبناء على تحليل قياس الجدارات والمهارات السلوكية لقيادات الجهاز الإدارى للدولة.

وأكدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة أنه تم تصميم البرنامج ليشمل أربعة محاور تدريبية هامة، المحور الاول إدارة الذات والذى بدوره يغير كثير من مفاهيم التحديات فى الحياة وبيئة العمل ثم يتطرق التدريب الى تقييم ذاتى عن مستوى الانتاجية الشخصية وكيفية تحديد الاولويات والمهام.

وأضافت السعيد أنه يلى ذلك المحور الثانى حول رؤية مصر 2030 حيث يتم تعريف المتدربين بالرؤية والمهمة والاستراتيجية وشرح مفاهيم التنمية المستدامة، الاقتصاد الاخضر، الاستدامة المالية، أما المحور الثالث فيتناول قانون الخدمة المدنية والإطار التشريعى، أسباب صدور القانون، ملامح القانون، أهم ما تضمنه القانون، مصطلحات القانون الجديد، الاختصاصات الواردة بالقانون، أبرز مواد التطبيق والتفسير فى القانون واللائحة التنفيذية، وفى نهاية المدة التدريبية يأتى المحور الرابع وهو قياس الجدارات والذى يهدف إلى إبراز المواهب الادارية ووضع خطة تطوير شاملة لكل متدرب (تحليل الفجوة التدريبية – المواهب الادارية(.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتم بعد مرحلة قياس الجدارات التدريب على خمسة برامج تدريب مهارية أولها مقدمة فى إدارة المشروعات والذى يهدف إلى التعريف بكيفية عمل المشروعات فى الاطار المؤسسى مع توضيح أهمية دور أعضاء الفريق فى نجاح المشروع والتعزيزات المطلوبة لأداء عملهم، وتوضيح أهمية إدارة المشروعات فى نجاح الأعمال وتطبيق الأهداف، بالإضافة إلى وصف أنواع مختلفة من اعدادات المؤسسية الخاصة بإدارة المشروعات وتخطيط وتكلفة المشروع وتقدير المدة الزمنية وإدارة مخاطر المشروع.

كما يتم التدريب على برنامج تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى برامج مخصصة للمستويين الأول والثانى وهى تقييم الأداء والذى يهدف إلى فهم كيفية عمل دورة إدارة الأداء فى المؤسسات الحكومية وإدراك أهمية التخطيط مع وضع أهداف واضحة ومحددة تساعد على تطوير أداء العاملين وتحديد احتياجات تطوير الأداء للعاملين، ومدى أهمية عملية إدارة الأداء فى النشاط الكلى للمؤسسة ودراسة الأخطاء الشائعة فى التقييم، أما عن برنامج إدارة المخاطر أوضحت الوزيرة أنه يشمل فهم ما هى المخاطر المؤسسية وتحديد الفئات التى تحقق المخاطر وتعلم كيفية تحديد وتقييم وتخطيط خطط المواجهة للمخاطر، وتطوير المهارات اللازمة لمراقبتها والتحكم فيها، مع دراسة تأثير أعضاء الفريق للمساهمة بشكل إيجابى فى إدارة المخاطر المؤسسية، والمهارات الاساسية اللازمة لإدارتها بنجاح، هذا بالإضافة إلى دراسة برنامج موازنة البرامج والأداء.



وأضافت أنه يختص موظفى المستوى الثالث بالإضافة إلى برنامجى مقدمة فى إدارة المشروعات وتنفيذ الاستراتيجية ببرامج الإدارة الفعالة وفن تفويض المهام وبناء فرق العمل الفعالة، كما يتم التدريب على أربعة برامج حكومية تضم رؤية مصر 2030، قانون الخدمة المدنية، مدونة السلوك الوظيفى، والحوكمة فى النظام الحكومى، ويمنح المتدربين فى النهاية شهادة تخصصية معتمدة بعد اجتياز مرحلة آخرى من البرامج المتقدمة.