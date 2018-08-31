البورصة تعقد جلسات لتوعية شركات السمسرة بمخاطر عمليات الشراء بالهامش

كتب هانى الحوتى

تواصل إدارة البورصة، عقد اجتماعات مكثفة مع شركات الوساطة فى الأوراق المالية بغرض زيادة الجرعة التدريبية للبرنامج الجديد لقياس المخاطر المالية المتعلقة بعمليات الشراء بالهامش وإقراض العملاء، وذلك فى إطار برنامجها لإدارة المخاطر فى سوق المال.

وفى هذا الإطار، أكد مصدر مسئول بسوق المال، أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تدريب شركات الوساطة على البرنامج الجديد، بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة العاملين بها على إدارة المخاطر وقياسها، وذلك بغرض تحجيم المتغيرات السوقية الموجودة حاليًا داخل قطاعات سوق المال بصورة فعالة تساهم فى رفع درجة كفاءة عملية الاستثمار داخل البورصة.

وأطلقت البورصة المصرية، برنامجا تدريبيا حول "إدارة المخاطر" بالتعاون مع صندوق حماية المستثمر، بهدف تطوير قدرات العاملين فى أقسام إدارة المخاطر بالشركات العاملة، لتمكين المتدربين من تصميم سياسات فعالة تعزز من صلابة وقوة شركاتهم فى هذا الشأن، سعيا منها لتحقيق مزيد من التحوط بما يحقق الاستقرار لصناعة الأوراق المالية.

يتضمن البرنامج التدريبى "المجانى"، دورتين مدة كل منهما أربعة أيام، بدأ البرنامج يوم الاثنين 9 يوليو وانتهت الخميس 16 يوليو، وتضم كل دورة قرابة 70 شركة سمسرة من القاهرة والإسكندرية.

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البرنامج التدريبى يستهدف تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة لهم فى كيفية اكتشاف وإدارة المخاطر المحتملة، وذلك عن طريق شرح تفاعلى شامل مع الأمثلة لمفاهيم ومبادئ إدارة المخاطر المتعلقة بسوق رأس المال.

وذكر فريد، أن أحد أهم أشكال الاستثمار هو بناء قدرات الأفراد، من خلال ورش العمل هذه، حيث ستشارك البورصة المصرية خبرتها مع مسئولى إدارة المخاطر فى الشركات العاملة.

وتابع فريد، أن البرنامج سيمكن المتدربين وهم مسئولو إدارة المخاطر ومديرو المحافظ ومديرو الاستثمار، من قياس مخاطر تركز الائتمان وكيفية التعامل معها بكفاءة، على مستوى السوق ككل ومستوى كل شركة وكل ورقة مالية وأيضا على مستوى كل عميل، للتحوط ضد أى أزمات تحدث اضطرابات فى السوق مستقبلا.

وأكد رئيس البورصة، أن تطوير وبناء قدرات مسئولى إدارة المخاطر يسهم فى تحقيق مزيد من النمو والتقدم لصناعة الأوراق المالية بشكل مستقر على نحو مستدام.

فيما كشف فريد عن البورصة بصدد تطوير نظام جديد لإدارة المخاطر المتعلقة بسوق الأوراق المالية، للحد منها، على أن يتم تفعيله بكافة شركات الوساطة بنهاية قبل نهاية العام الجارى.

وسيكتسب المتدربون المعرفة الخاصة بكيفية استخدام نظام إدارة المخاطر لتطبيق أسلوب الرقابة الوقائية، خاصة أن عملية إدارة المخاطر أقل تكلفة من إدارة الأزمات.