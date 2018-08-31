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البورصة تتلقى طلب قيد "القاهرة للاستثمار" بقيمة أسمية 40 قرشًا للسهم

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:05 ص
البورصة تتلقى طلب قيد "القاهرة للاستثمار" بقيمة أسمية 40 قرشًا للسهم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلن قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، عن ورود طلب من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، اليوم الخميس، لقيد 547 مليون و790 ألف سهم بجداول البورصة بقيمة أسمية 40 قرشًا للسهم، وذلك تنفيذاً لنص المادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها.

 

وأضافت البورصة، فى تقريرها اليومى، أنه جارى فحص مستندات شركة القاهرة للاستثمار لعرضها على لجنة القيد.

 

وكانت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن نيتها لطرح بحد أقصى 207 ملايين سهم يمثل 37.84% من الأسهم القائمة للشركة الجارى قيد أسهمها بالبورصة، والمملوك أغلبها لشركة سوشيال امباكت كابيتال ال تى دى ومساهمون أقلية آخرون.

 

وأوضحت الشركة، أن الطرح سيتضمن أولاً اكتتابًا خاصًا دوليًا للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة واستراليا وكندا واليابان اعتمادا على reg s بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 وتعديلاته، واكتتابًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين فى الولايات المتحدة بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية، وثانيًا طرح عام للمستثمرين من الجمهور فى مصر بعد إتمام الطرح المشترك، منوهة إلى أنه سيتم عرض وبيع الأسهم المعروضة فيما يتعلق بالطرح المؤسسى والطرح العام المصرى والاكتتاب المغلق بالسعر نفسه.

 


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