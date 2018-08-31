البنك الدولى يعرض "دعما قويا" للأرجنتين وسط اضطرابات الأسواق

رويترز

أبدى البنك الدولى "دعما قويا" للأرجنتين اليوم الجمعة ،قبل أيام من اعتزام حكومة الرئيس موريسيو ماكرى الكشف عن إجراءات اقتصادية جديدة فى مسعى لتهدئة توترات الأسواق التى أثارت هبوطا بنسبة 30 بالمئة فى العملة المحلية (البيزو).

وقال متحدث باسم المؤسسة العالمية التى تحارب الفقر: "يعبًر البنك الدولى عن دعمه القوى للأرجنتين فى السياق الحالى الذى تستمر فيه اضطرابات الأسواق".

وأضاف المتحدث، أن البنك الدولى يعتزم أن يجعل 1.75 مليار دولار من تعهدات أعلن عنها فى السابق متاحة للأرجنتين فى غضون الـ12 شهر القادمة، وقال إن مجلس إدارة البنك سيدرس فى غضون بضعة أسابيع برنامجا لتعزيز وتوسيع الدعم للأطفال.