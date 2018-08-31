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البنتاجون يكلف بوينج تطوير طائرة تموين بدون طيار

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:00 ص
البنتاجون يكلف بوينج تطوير طائرة تموين بدون طيار مصنع بوينج
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن البنتاجون، الخميس أنه منح مجموعة بوينج الأمريكية عقدا بقيمة 805 ملايين دولار لتطوير أول طائرة تموين بدون طيار "إم كيو 25 إيه" تعرف باسم "ستينغراى".

وأفادت البحرية الأمريكية فى بيان أن بوينج ستقوم بتصميم وتطوير وتصنع واختبار وتسليم وصيانة أربع طائرات بدون طيار من هذا الطراز ستبدأ الخدمة عام 2024.

وأوضح البيان أن هذه الطائرات بدون طيار سيتم إطلاقها من حاملة طائرات، ما يوسع إلى حد كبير دائرة عملها ويسمح لها بالقيام بمهمات مستحيلة فى الوقت الحاضر.

وقال قائد عمليات البحرية الأمريكية الأميرال جون ريتشاردسون "إنه يوم تاريخي"، وتابع "حين سنعود ونتذكر هذا النهار، سنقر بأن هذا الحدث يمثل منعطفا فى كيفية تحديد حاجاتنا القتالية، إننا نعمل مع الصناعات الدفاعية، ننسق بين الطائرات مع طيار والطائرات بدون طيار، ونحسن فاعلية طيران البحرية، وكل ذلك فى شكل سريع".

وتم منح العقد الذى كانت بوينج تتنافس عليه مع مجموعتى "جنرال أتوميكس" و"لوكهيد مارتن" الأمريكيتين، وفق آلية مسرعة اعتمدها البنتاجون مؤخرا لتفادى تخطى سقف الميزانية مثلما يحصل عادة مع الصناعات الدفاعية.

 

 


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البنتاجون

أخبار أمريكا

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