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الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:11 م
خالد صلاح
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الاستقرار يسود أداء شهادات الإيداع المصرية فى بورصة لندن

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:11 م
الاستقرار يسود أداء شهادات الإيداع المصرية فى بورصة لندن بورصة لندن - أرشيفية
رويترز
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سادت حالة من الاستقرار على أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة فى بورصة لندن، اليوم الجمعة، فى آخر جلسات التداول هذا الأسبوع، حيث استقرت شهادات إيداع مؤسسة "هيرميس" عند 90.1 دولار، ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 90.1 دولار، وأقل مستوى لها عند 1.84 دولار.

وحافظت شهادات إيداع شركة "أوراسكوم" القابضة للتنمية على مستواها عند 70.17 دولار، كما استقر أداء شهادات إيداع "أوراسكوم تيليكوم" عند 20.0 ‏دولار، واستقرت أيضا شهادات إيداع "إيديتا" للصناعات الغذائية عند 35.5 دولار.

فيما ارتفعت شهادات إيداع البنك التجارى الدولى 06.0 نقطة بنسبة 1.28% لتسجل 73.4 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 75.4 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 50.4 ‏دولار.


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