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الأوقاف تبحث تخصيص منحا دراسية لـ1000 طالب متفوق بالمحافظات

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:35 م
الأوقاف تبحث تخصيص منحا دراسية لـ1000 طالب متفوق بالمحافظات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
القليوبية ابر اهيم سال - نيفين طه
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة تبحث توفير منح دراسية لـ1000 طالب من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات، لافتا إلى الوزارة ستتحمل المصاريف الدراسية للطلاب المتفوقين الحاصلين على امتياز وجيد جدا، وأنه سيتم الإعلان عن ضوابط التقديم، لهؤلاء الطلاب غدا من جانب الوزارة.
 
وتابع وزير الأوقاف، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعى الأسبوع المقبل، بشأن مشروع باب البر لتوفير المسكن الآمن، للأسر التى تحتاج إلى إعادة تأهيل مسكانها، مشيرا إلى أن وزارة التضامن ستقدم قوائم المستفيدين، والإسكان سينفذ أسماء المستفيدين، حيث تتخطى القيمة الإجمالية لهذا البروتوكول 100مليون جنيه.
 

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