الأسهم الأوروبية تهبط مع تجدد المخاوف من حرب تجارية

رويترز

هبطت الأسهم الأوروبية لثانى جلسة على التوالى اليوم الجمعة، بفعل تقارير بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يخطط لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على منتجات من الصين، وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى أسوأ أداء شهر منذ فبراير.

وأنهى المؤشر القياسى جلسة التداول منخفضا 0.8 بالمئة، بينما هبط المؤشر داكس الألمانى، المثقل بأسهم شركات صناعية سريعة التأثر بالتجارة، واحدا فى المئة.

وأغلقت مؤشرات جميع القطاعات، عدا واحد، منخفضة، وتعرضت أسهم السيارات لضغوط من النزاع بين ترامب والاتحاد الأوروبى بشأن التجارة وأغلق مؤشرها منخفضا 1.6 بالمئة ليكون القطاع الأسوأ أداء.

وذكرت تقارير، أن ترامب رفض عرضا من الاتحاد الأوروبى لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات، قائلا إن السياسات التجارية للاتحاد: "لا تقل سوءا عن الصين"، وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الاتحاد الأوروبى سيرد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على السيارات.

وجاءت أسهم دايملر وفولكسفاجن وبي.إم.دبليو وكونتيننتال بين أكبر الخاسرين فى المؤشر داكس، مع هبوطها فى نطاق من 1.4 إلى 1.9 في المئة.

وعلى النقيض قفزت أسهم وايتبريد بما يصل إلى 19 فى المئة بعد أن وافقت الشركة البريطانية على بيع سلسلة مقاهى كوستا الشهيرة إلى كوكاكولا، مقابل 3.9 مليار جنيه استرلينى (5.1 مليار دولار).

وقال متعاملون إن قيمة الصفقة تتجاوز توقعات السوق بما يتراوح بين 500 مليون إلى 900 مليون استرلينى وجرى اتمامها بأسرع مما كان متوقعا، وسيعاد معظم المبلغ النقدى للصفقة إلى المساهمين.

ومن بين أكبر الخاسرين بين الأسهم الأوروبية هبط سهم سيج البريطانية لتطوير البرمجيات حوالى 8 بالمئة بعد أن فاجأت الشركة السوق بالإعلان عن أن رئيسها التنفيذي ستيفن كيلي سيترك منصبه فى مايو من العام القادم.