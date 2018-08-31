اصلاح الطرق ومشروعات الصرف وتوفير الأدوية مطالب أهالى كفر الشيخ للمحافظ الجديد

تعددت مطالب وأمنيات أهالى محافظة كفر الشيخ، من الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ الجديد، للنهوض بالمحافظة والتحسين من أحوال المواطنين المعيشية والصحية والتعليمية، وحل المشكلات التى تؤوقهم .

قال أشرف صحصاح ،رئيس لجنة السياحة والثقافة بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، يتمنى أن يستكمل المحافظ ما انتهى إليه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ السابق من مشروعات تنموية، وعلى رأسها مشكلة الإسكان التى تؤرق الشباب ، والتى أدت لعدم قدرة الشاب الحصول عل سكن مناسب يتناسب مع إمكانياته المادية، فالوحدة السكنية وصل ثمنها ل 3 ملايين جنيه، وهناك 12 ألف متقدم يرغبون فى الحصول على وحدات سكنية منذ عام 2005 ولم يحصلوا عليها ، كما يطالبه بالإهتمام بكنيسة السيدة العذراء بسخا لتكون ضمن المرحلة الأولى من مسار بين العائلة المقدسه التى ستشهد زيارات السياح الأوربيين، وتنفيذ ما تم الإتفاق عليه من انشاء فندق سياحى وباركن وفتح طريق من محطة سكك حديد سخا للكنيسة ،وإقامة منطقة خدمات.

وأضاف صحصاح لـ"اليوم السابع"،نطالب المحافظ بإستكمال المشاريع العملاقة التى وضع حجر أساسها المحافظ السابق أو خطط فى تنفيذها، ومنها مشروع فصل الرمال السوداء، ومشروع المنطقة اللوجستيه، والمشروع الداجنى والمنطقة الإستثمارية ، والمدينة الأولومبيه، وإضافة حيز عمرانى لمدينة كفر الشيخ .

وقال محمود محمد سعد، عامل، يطالب المحافظ الجديد بعودة إقامة المعرض بأرض المعرض الدائم أمام مديرية التربية والتعليم ، والتى تحولت لجراج تنتظر فيه السيارات ولا تدر إلا مبالغ ضئيلة للمحافظة بعد أن كان تدر ألاف الجنيهات شهرياً من العارضين ، كما يتمنى أن يوفر المحافظ فرص عمل للشباب حقيقية ، وتخصيص أماكن للباعة الجائلين بدلا من تهديدات رجال المرافق اليومية لهم .

وأكدت مريم فخرى سعد ، ممرضه ، تطالب المحافظ بالإهتمام بالطرق وخاصة الطريق الدولى الساحلى الذى يشهد حوادث يومية ولابد من وضع لافتات ارشادية وغلق الفتحات بين الطريقين لإستغلال بعض السائقين لها ويمرون بسياراتهم مخالفين أثناء قطعهم للطريق مما يسبب فى مصرع وإصابة عدد من المواطنين شبه يومى ، بالإضافة لإستكمال طريق دسوق كفر الشيخ المزدوج ، وإعادة رصف طريق كفر الشيخ قلين خاصة الوصلة بين الحمراوى وشنو .

وقال سعد عبدالله محمد ، سائق، لابد من إيجادحل لمرور سيارات النقل بشارع البحر بالقنطرة البيضاء مما يهدد الأطفال بالموت، واصلاح الهبوطات الارضية التى ظهرت بالطريق لمرور النقل الثقيل، مؤكداً أنه يطالب المحافظ بالإهتمام بالجانب الصحى وتوفير الأدوية بمستشفى كفر الشيخ العام والمرور المفاجئ على المستشفيات للتأكد من انضباط العاملين بها .

وأشارت فاتن محمد فريد ، عاملة بمدرسة،تعانى الألاف من العاملات والعاملين بالمدارس من تأخر رواتبهم ، والحصول على تلك الرواتب كل 3 شهور أو 4 شهور ، مما يحمل الأسر أعباء لا قبل لهم بها ، بالإضافة لإستدانتهم لحين استلام راتبهم،وتطالبه بالعمل على سرعة تثبيتهم ، كما طالبت بغلق مراكز الدروس الخصوصية التى انتشرت بشكل ملفت ، بالإضافة لمغالاة المعلمين فى ثمن تلك الدروس .

وقال راشد عبدالوهاب خضر ، نطالب المحافظ بالإهتمام بالمنطقة الصناعية بالحامول التى أعلن عنها المحافظ السابق ولم يتم استغلالها وتوفير فرصة عمل وحصول الشباب على مواقع بها لإقامة مصانع وورش لتقليل البطالة ، كما يطالب المحافظ بالإهتمام بالشباب ومشاركتهم فيما يدور بالمحافظة.

وأكد عادل الشرقاوى ، المحامى بالنقض ، أنه يطالب المحافظ الجديد بتفعيل البرتنوكول الذى عقده المحافظ السابق مع هيئة الأوقاف ،للإستفادة من 55 ألف فدان بالطريق الدولى ،لإقامة مشروعات تنموية عليها وتسليم الأراضى للمستأجرين، لتستفيد المحافظة والهيئة مما تجلبه المشاريع مناصفة حسب البرتوكول، وإقامة المدينة الطبية ومشروع البتروكيماويات، وانشاء مصنع البان سخا والعديد من المشروعات التى أعلن عنها المحافظ السابق .

وقال محمود مسعود ، نائب أول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ ، إن الغرفة ستتعاون مع الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ لإفادة المواطن سواء بإقامة المعارض أو محاربة الغلاء ، مطالبا المحافظ بإسكمال المشروعات التى بدأها اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ السابق .

وأكد طه عبدالله محمد ، فلاح ، أنه يطالب المحافظ بتطهير الترع والمصارف التى غطاها ورد النيل والحشائش مما قلل من وصول المياه للأراضى ،وأدى لبوار عدد من الأفدنة ، كما يطالبه بإزالة التعديات على نهر النيل وبحيرة البرلس وعلى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

وأضاف طه محمد ، للأسف الشديد نحن فى دولة لايعمل بها إلا الرئيس والدليل أن الرئيس منذ قرابة عامين انزعج من مصرف كوتاشنر المار بين 3 محافظات ، وأصيب الألاف من أهالى محافظة كفر الشيخ بالأمراض لتلوثه، ولم يفعل الوزراء المعنيين ولا المحافظين أى تقدم على أرض الواقع فهل يتحمل محافظ كفر الشيخ ذلك الملف الشائك أمن سكون مثله مثل بقية الوزراء والمحافظين وتظل المعاناة من نصيب أهالى تلك المحافظة المنكوبة لوقوعها فى نهايات المصبات

وطالبت مى محمود على ، طالبه جامعية ، بتوفر أتوبيسات لنقل الطلاب من مراكز المحافظة لجامعة كفر الشيخ ، خاصة أن العام الدراسى على الأبواب ، ويعانى الطلاب من قلة وسائل المواصلات فى الذهاب أو العودة للمنازل وخاصة الفتيات، كما طالبت المحافظ بالإهتمام بمشروع النقل الجماعى الذى فعله المحافظ السابق ليكون الوسيلة الوحيدة لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب والطالبات .

وأكد أحمد صابر محمود ، صياد، صيادوا البرلس سنتظرون من المحافظ شن حملات للحد من صيد الزريعة وضبط الانشات المخالة ، وشباك الصيد المحرم استخدامها ، والإهتمام بصيادى الجزيرة الخضراء ، وإنشاء البنية التحتيه لهم، وتطهير الترع والمصارف بها لعدم وصول مياه الرى للأراضى الزراعية .

وطالبت إيمان محمود السعدى ، مدرسة ، من محافظ كفر الشيخ الجديد المساواة فى تقديم الخدمات للمواطنين ولايكون أعضاء مجلس النواب دوراً فى حصول أهالى منطقة أو دائرة عن مميزات وتحرم بقية الدوائر أو القرى من تلك الخدمات ، كما يطالبه بمراجحعة المشروعات المتفوقة منذ سنوات سواء مشروعات الصرف الصحى أو المشروعات الخدمية .