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الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:16 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام شاحنة بحافلة ركاب فى أمريكا إلى 7 أشخاص

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:00 م
ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام شاحنة بحافلة ركاب فى أمريكا إلى 7 أشخاص الشرطة الأمريكية
لوس أنجليس (أ ف ب)
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لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم فى اصطدام شاحنة بحافلة ركاب فى ولاية نيو مكسيكو، كما أعلنت شرطة الولاية الواقعة فى جنوب الولايات المتحدة الجمعة.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع فى مدينة ثوريو الخميس، قرابة الظهر (18,00 ت غ) وتسبب بإغلاق جزء من الطريق السريع رقم 40 الذى يعتبر طريقا اقليميا رئيسيا يربط بين الشرق والغرب.

وقالت الشرطة فى بيان إن "إطارات الشاحنة انفجرت مما أدّى لاجتيازها الحاجز الوسطى الفاصل بين خطى الطريق السريع وانتقالها الى الاتجاه المعاكس" حيث اصطدمت وجها بوجه بحافلة ركاب كان على متنها 48 شخصا.

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية مشاهد للحادث أظهرت الحطام متناثراً فى سائر أرجاء الطريق، ونجا من الموت سائق الشاحنة الذى "أصيب بجروح لا تهدد حياته".

وكانت الحافلة فى طريقها من البوكيركى فى نيومكسيكو إلى فينيكس فى أريزونا، بحسب الاعلام المحلى.

 


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