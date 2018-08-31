اتصال هاتفى يكشف تورط متهمين فى قتل مواطن.. دخلوا يسرقوا فقتلوه وزوجته

كتب عامر مصطفى

خططا لسرقته لعملهم بثرائه وقيامه بشراء منزل جديد، فأعمى المال قلوبهم ولم يرحموا ذلك الشخص الكبير ولا زوجته من القتل والحرق طعماً فى الأموال التى لا يعرفون كم تكون، إلا أن عيون الله لم تغفل عنهما، واستطاعت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة.

ترجع تفاصيل الواقعة وكما نصتها تحقيقات النيابة العامة فى أوراقها أن المتهمين "إميل.ل"، توفى أثناء وجوده داخل السجن، و"ربيع. ص"، شريك المتهم الأول فى الجريمة، علما بأن المجنى عليه ويدعى "جرجس.غ"، سيقوم بشراء منزل جديد غير المنزل الذى يسكن فيه، وفور علمهم بذلك وسوس لهم الشيطان على أن يدبرا مكيدة لسرقة تلك الأموال.

وفى يوم الوقعة وبعد التخطيط الجيد الذى أوهم المتهمين أنهم سيربحون كثيراً فور السرقة، توجها إلى منزل المجنى عليه، وأعدا لذلك الغرض الشيطانى سلاحا أبيض خشية وقوع شىء لم يكن فى الحسبان، وبالفعل توجه المتهمين إلى منزل القتيل، وتخفيا فى مكان غير معلوم لأصحاب المنزل حتى لا يراهم أحد ظنا منهم بأن الظفر بالغنيمة سيكون سهلاً.

المتهم الثانى ما أن سمع خطوات المجنى عليها وهى زوجة صاحب المنزل حتى طعنها عدة طعنات من الخلف أردتها قتيلة غارقة فى دمائها، ومع أول طعنة صرخت صرخة استغاثة عسى أن يشعر القتيل صوتها فيستجيب للنداء وينقذها، إلا أن المتهم الثانى كمم فم المجنى عليها حتى لا تصرخ ويفتضح أمرهما، وفى تلك الأثناء سمع القتيل الأول صوت صراخ فأتى مسرعاً.

ولم يكن يدرى القتيل أن قدره سينتهى فى تلك اللحظة، حيث باغته المتهم الثانى بعدة طعنات أردته قتيلاً غارقاً فى دمائه هو الآخر، الخطوط لاحت حول تورط المتهمين بعد الاتصال الهاتفى الذى اجراه أحدهما لسؤال عن شراء القتيل المنزل، بعدما أكد ذلك أحد الشهود، ونتيجة ذلك حضر المتهمان فى نفس اليوم الذى قام فيه القتيل بصرف المبالغ المالية الخاصة بشراء المنزل من البنك.

وبمثول المتهمين أمام النيابة العامة اعترف المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثانى على قتل المجنى عليهما والاستيلاء على المبلغ النقدى المملوك للمجنى عليه وبارتكاب الواقعة، كما أكد تقرير الطب الشرعى أن سبب الوفاة إصابات طعنية، وأن الحروق حدثت بعد الوفاة، ليؤكد أمر الإحالة أن المتهمين "إميل.ل"، متوفى، و"ربيع. ص". فى القضية رقم 33006 جنايات القاهرة، قتلا المجنى عليهما "جرجس.غ"، و"جومانا.ح"، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجنى عليهما، والاستيلاء على مبالغ نقدية.

ويضيف أمر الإحالة قيام المتهم الثانى بإعداد السلاح الأبيض "سكين"، وتربص أمام مسكن المجنى عليهما حتى تأكد من وجودها، وما أن ظفر به بادر الزوجة بطعنه من الخلف فاستغاثت، فقام المتهم بتكميمها، وكال المتهم الثانى لها عدة طعنات، مشيراً إلى المتهمين قتلا المجنى عليه الأول بعد طعن المجنى عليها، بعد أن شل حركته وباغته المتهم الأول.