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إقرار آلية صرف المساعدات للمتضررين باليمن.. والخارجية تحمل ميليشيا الانقلاب المسئولية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:18 م
إقرار آلية صرف المساعدات للمتضررين باليمن.. والخارجية تحمل ميليشيا الانقلاب المسئولية وزير الخارجية اليمنى
إيمان حنا
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أقرت اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين فى اليمن مع اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان آلية منح المساعدات للمتضررين جراء الأحداث الأخيرة، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

 

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية فى بيان صحفى لها، أن اللجنة المشتركة انتهت من دراسة عدد من الحالات للمتضررين جراء الأحداث الأخيرة، وسيتم البدء خلال يومين فى صرف المساعدات للمتضررين من قبل فريق مختص مكلف من أعضاء اللجنة المشتركة فى الحالات التى انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها.

 

وأكدت الخارجية حرص الحكومة اليمنية الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم فى كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات.

 

كما حملت الخارجية اليمنية الميليشيا الانقلابية المسئوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولى الإنسانى، وشتى الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

وأعربت الخارجية عن تقدير الجمهورية اليمنية وشكرها لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتى كان لها الدور الأكبر فى مساعدة الحكومة الشرعية للدفاع عن اليمن وشعبه والتصدى لانقلاب ميليشيا الحوثى الإرهابية، والحفاظ على مصالح الشعب اليمنى ووحدة اليمن وأمنه واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية.


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