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الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:51 م
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إقبال على شواطئ الإسكندرية اليوم بسبب رحلات اليوم الواحد

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:01 م
إقبال على شواطئ الإسكندرية اليوم بسبب رحلات اليوم الواحد اقبال على الشواطئ
الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت شواطئ الاسكندرية، إقبالا كبيرا على الشواطئ بالمحافظة خاصة المجانى منها، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذى تشهده الإسكندرية فى أيام الجمعة لانتعاش حركة رحلات "اليوم الواحد".

 

حيث تستقبل الإسكندرية، رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة، ومنها البحيرة وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية، فى حين تستقبل المصطافين من محافظات الصيد مثل المنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان.

 

من جانبه قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الإسكندرية اعتادت على استقبال رحلات اليوم الواحد، فى أيام الإجازات حيث نسبة الاشغال على الشواطئ من 60 إلى 80%، و تصل نسبة الإشغال بالشواطئ المجانية إلى 100%، مشيرا إلى أن الإدارة حرصت على زيادة عدد الشواطئ المجانية إلى 8 شواطئ تنتشر فى مختلف أحياء المحافظة.

 

كما أكد على الاهتمام بمنظومة الإنقاذ من الغرق وبمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الخدمات من دورات المياه، وغرف تغيير الملابس، مع التشديد على المستأجرين الالتزام بالأسعار المقررة.

 


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