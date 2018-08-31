إصابة سباك وعامل بحروق نارية نتيجة تسرب الغاز أثناء تركيب سخان بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب سباك وعامل، بحروق نارية نتيجة تسرب الغاز، أثناء تركيب سخان بمدينة أشمون، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز اشمون باستقبال مستشفى أشمون العام، كلاً من"ي.ص.ع" 37 سنة، سباك، "أ.ر.ص" 26 سنة، بدون عمل، ومقيمان دائرة المركز، مصابان بحروق من الدرجات الثلاثة بنسبة 35 % بأنحاء متفرقة بالجسم .

بالانتقال والفحص، وسؤال الأول، قرر أنه أثناء قيامه بتركيب سخان بشقة الثانى، حدث تسريب للغاز، مما أدى إلى اشتعال النيران، وحدوث إصابته، وبسؤال الثانى قرر بمضمون ما جاء، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .