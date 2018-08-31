إزالة 1382 حالة إشغال وضبط 2 طن أسمدة مدعمة فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

أسفرت الحملة التى شارك فيها رئيس قسم المرافق، عن رفع وإزالة 1382 إشغال طريق ثابت ومتحرك وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.

كما نفذت مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى، مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "ص غ خ" 53 سنة صاحب مخبز بلدى كائن بقرية ديروط مركز المحمودية لقيامه بتجميع بطاقات تموينية مدعمة خاصة بأصحابها بغرض التلاعب فى الحصص المقررة لهم من الخبز البلدى المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 194 بطاقة تموينية ذكية، وضبط "س ع م ال" 65 سنة صاحبة محل سوبر ماركت كائن بمدينة دمنهور لقيامه بحيازة وعرضه للبيع "شيبسى وسناكس" منتهي الصلاحية وضُبط بحوزته عدد 352 كيس شيبسى.

كما تم ضبط "ع ع ع" 43 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بمدينة أبوالمطامير لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصه ببنك التنمية والإئتمان الزراعى والمخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته كمية 2 طن أسمدة زراعية مدعمه، ع م ع 41 سنة تاجر تموينى وصاحب محل بقاله تموينى كائن بقرية كفر بولين مركز كوم حماده لقيامه بتجميع مقررات تموينية مدعمة "زيت تمويني" والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته 240 زجاجة زيت تموينى مدعم، و"م أ ع" 44 سنة صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية كائن بمدية كوم حماده لحيازته وعرضه للبيع إكسسوارات وقطع أدوات كهربائية مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها وضُبط بحوزته 6000 قطعة أدوات كهربائية.