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إحالة سائق للمحاكمة بتهمة سرقة 26 ألف دولار بمدينة نصر

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:00 ص
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة سرقة 26 ألف دولار بمدينة نصر محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مبلغ 26 ألف والادعاء بسرقتهم منه.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "أحمد ر ه" 37 سنة، سائق بشركة لصناعة الأدوات الصحية، بمساكن شيراتون فى النزهة، وأفاد أنه عقب استلامه مبلغ 26 ألف دولار من الشركة لإيداعها بحساب الشركة، وأثناء سيره أمام البنك فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قاما بخطف كيس بلاستيك وبداخله المبلغ المالى ولاذا بالفرار.

ومن خلال التحريات لم يستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغ، وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله، وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة ماليه اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك وعقب استلامه من الشركة عمله قام بالاستيلاء عليه واختلاق واقعة السرقة.

كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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