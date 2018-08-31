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الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:40 ص
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أمريكا تعلن التصدى مع حلفائها لنشاطات إيران المزعزعة لاستقرار بالمنطقة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:03 ص
أمريكا تعلن التصدى مع حلفائها لنشاطات إيران المزعزعة لاستقرار بالمنطقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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قال مسئول فى البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها وحلفائها من أجل التصدى للنشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار فى المنطقة .

ونقلت قناة ( الحرة ) الأمريكية عن المسؤول الذى لم تكشف عن هويته قوله :"إن الرئيس ترامب حذر من تلك النشاطات الإيرانية الضارة فى أنحاء الشرق الأوسط بما فى ذلك العراق" .

يأتى ذلك على هامش تقارير صحفية أفادت بتلقى زعيم جماعة "عصائب أهل الحق" فى العراق قيس الخزعلى تدريبات فى معسكرات إيرانية خلال حرب العراق .

وكشفت محاضر تحقيقات أمريكية مع الخزعلى ، ظلت سرية لعشر سنوات ، كيف حركت إيران الأحداث فى العراق من وراء ستار بعد عام 2003 بتوفير الدعم المالى والعسكرى لقادة الميليشيات.

وكشف الخزعلى عن تدريبات قدمها الحرس الثورى الإيرانى لميليشيات "شيعية "عراقية فى ثلاث قواعد بالقرب من طهران ، بينها قاعدة "الإمام الخميني" .


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