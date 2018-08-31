ألمانيا ونيجيريا تتعهدان بمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة (31 أغسطس ) التزام بلديهما بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، مع بخاري في أبوجا، شددت ميركل على الحاجة لإتاحة فرص اقتصادية للشباب النيجيري من أجل تقليل ما يدفعهم لمغادرة بلادهم.

وهناك نحو 8600 نيجيري في ألمانيا حاليا رُفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها ومضطرون لمغادرة البلاد، إضافة لنحو 20 ألف آخرين يسيرون في إجراءات اللجوء بفرص نجاح ضئيلة جدا. وترغب ألمانيا في أن يعود من تُرفض طلباتهم إلى نيجيريا.

وقال بخاري إن الحكومة النيجيرية تعارض بشدة الهجرة غير الشرعية لكنه لم يتطرق لموضوع إعادة النيجيريين الموجودين في ألمانيا.