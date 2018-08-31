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ألمانيا: على تركيا إطلاق سراح سجناء ألمان لإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:06 م
ألمانيا: على تركيا إطلاق سراح سجناء ألمان لإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبى وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
فيينا (رويترز)
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قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس اليوم الجمعة، إن تركيا لا يمكنها إصلاح علاقاتها المتصدعة مع الاتحاد الأوروبى قبل أن تطلق سراح المواطنين الألمان الذين اعتقلتهم.

جاء ذلك فى الوقت الذى دعا فيه وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو لبداية جديدة مع الاتحاد الأوروبى.

وتسعى تركيا التى اضطربت علاقاتها مع أوروبا منذ سنوات إلى إصلاح تلك العلاقات فى وقت تراجعت فيه قيمة عملتها وتدهورت علاقاتها مع الولايات المتحدة بشدة.

وتقول ألمانيا إن 50 من مواطنيها محتجزون فى السجون التركية منذ الحملة التى أعقبت محاولة الانقلاب فى يوليو 2016، ولم توجه تهم سوى لسبعة منهم وهناك 35 ممنوعون من مغادرة البلاد.

وقال ماس الذى سيقوم الأسبوع المقبل بأول زيارة رسمية لأنقرة للصحفيين خلال اجتماع بين وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والدول الطامحة للانضمام للاتحاد ومن بينها تركيا "هذه القضايا لا بد من تسويتها".

وقال أيضا "ستكون هذه خطوة نحو تطبيع العلاقات مع ألمانيا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي" مضيفا أنه سيثير هذه القضية خلال زيارته التى ستستمر يومين لأنقرة واسطنبول ابتداء من الأربعاء المقبل.

والعلاقات متوترة جدا بين ألمانيا وتركيا، وهما عضوان فى حلف شمال الأطلسي، منذ أدانت برلين قيام أنقرة باعتقال نحو 50 ألف شخص وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا بعد تحركات الجيش.

وقال وزير الخارجية التركى فى فيينا إن الاتحاد الأوروبى لم يفهم التحديات الأمنية التى تواجه تركيا. وقال للصحفيين "ليست لدينا أى مشكلة مع الاتحاد الأوروبى أو أوروبا. نحن جزء من هذه القارة".

وأضاف "نعم لدينا بعض القضايا (المثارة) مع الاتحاد الأوروبى خاصة بعد محاولة الانقلاب. الإجراءات التى تعين علينا اتخاذها لم تفهمها أوروبا... لكن الآن نريد تطبيع العلاقات".

وسئل ماس فى فيينا أيضا عما إذا كانت تركيا فى حاجة لمساعدات اقتصادية من الاتحاد الأوروبى لوقف انخفاض قيمة الليرة التركية فقال "أول شيء بالنسبة لتركيا هو أن تكمل شروط التطبيع، الكرة فى ملعب تركيا".


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