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الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:39 م
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ألمانيا تتعهد بزيادة المساعدات للفلسطينيين بعد الخفض الأمريكى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:11 م
ألمانيا تتعهد بزيادة المساعدات للفلسطينيين بعد الخفض الأمريكى لاجئين
برلين(رويترز)
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تعهدت الحكومة الألمانية بزيادة كبيرة في تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن خفضت الولايات المتحدة مساعداتها.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن أزمة تمويل الأونروا تزيد من حالة الشك وعدم اليقين.

وأضاف "ضياع هذه المنظمة يمكن أن يطلق سلسلة ردود فعل لا ضابط لها".

وقال الوزير الألماني إن بلاده قدمت 81 مليون يورو (94 مليون دولار) للوكالة هذا العام حتى الآن وإنها مستعدة لزيادة إسهاماتها، دون أن يعلن رقما.

وقال في خطاب إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اطلعت عليه رويترز "نحن نستعد الآن لتقديم مبالغ إضافية كبيرة".

ومضى قائلا إن من الواضح أن التمويلات الألمانية لن تسد العجز البالغ 217 مليون دولار والناجم عن انسحاب الولايات المتحدة. وحث الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى على العمل لوضع "أساس مالي مستدام للوكالة".

وقال الأردن أمس الخميس إنه سيقود حملة لجمع تمويل للأونروا لمساعدتها على مواصلة العمل وسيدعو لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية لحشد المانحين.

 


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