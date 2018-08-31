أفراد الشرطة والجيش بموريتانيا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية

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بدأت اليوم الجمعة فى موريتانيا عمليات التصويت الخاصة بأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن فى الانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية.

ورصد مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى نواكشوط بدء عمليات التصويت عند الساعة السابعة من صباح اليوم /الجمعة/ (بالتوقيت المحلي) فى احد مراكز الاقتراع فى العاصمة نواكشوط.

ويشارك فى عمليات الاقتراع اليوم أفراد الجيش والدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق. وستغلق مكاتب التصويت أبوابها على تمام الساعة السابعة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي(.

وكانت موريتانيا قد بدأت فجر اليوم الصمت الانتخابى بعد 15 يوما من الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات المقررة يوم غد /السبت/ الذى سيصوت فيها مليون و400 ألف و663 ناخبا موزعين على أكثر من أربعة آلاف لجنة انتخابية.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات لاختيار برلمان من 157 عضوا، و13 مجلسا إقليميا، و219 مجلسا بلديا فى انتخابات، يشارك فيها 98 حزبا سياسيا.