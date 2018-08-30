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5 مهام تشريعية تنتظر لجنة الموازنة بدور الانعقاد الرابع للبرلمان.. تعرف عليها

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:40 ص
5 مهام تشريعية تنتظر لجنة الموازنة بدور الانعقاد الرابع للبرلمان.. تعرف عليها النائب ياسر عمر
كتبت: سمر سلامة
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قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع جديد تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد.

 

وأضاف "عمر"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أيضًا تعديلات قانون الضرائب العقارية ستكون على رأس الأولويات لمعالجة بعض السلبيات الموجودة بالقانون الحالى، والتى تتعلق بتقييم العقارات والوحدات السكنية وآليات التحصيل لتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن اللجنة لن تتمكن من مناقشة تعديلات قانون التخطيط إلا بعد إصدار قانون الإدارة المحلية لاحتوائه على عدد من المواد المتشابهة، الأمر الذى قد يدفع لحذفها حال إقرارها بقانون المحليات.

 

وتابع "اللجنة أيضًا سيكون أمامها عدد من المهام الرئيسية والثابتة، مثل مناقشة الحسابات الختامية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019/2020".


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