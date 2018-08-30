5 ملفات عالقة تنتظر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية الجديد

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

بعد تكليف اللواء حمدى عثمان محافظًا للإسماعيلية ينتظرة عدة ملفات عالقة بالمحافظة أهمها ملف النظافة حيث تعانى محافظة الإسماعيلية من تراكم القمامة فى معظم المناطق الشعبية وخاصة منطقة المستقبل وحى ثانى وعدد من القرى التابعة للمحافظة وهناك جهود تم بذلها من قبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية السابق والذى قام بتفعيل عمل مصنع القمامة والذى كان متوقفًا عن العمل لفترة طويلة.

الملف الثانى الصرف الصحى فى قرى الإسماعيلية ووجود عدد من القرى محرومة من الصرف الصحى وبعضها المشروعات متوقفة مثل منطقة الكيلو 2 وقرية الحجاز وقرية أم عزام ومنطقة المستقبل، والتى تم مؤخرًا تشغيل محطة مياه الشرب والصرف الصحى بها على مساحة 9 أفدنة وبتكلفة 250 مليون جنية، وتبدأ العمل خلال الأيام المقبلة.

وتعتبر المحاور المرورية الجديدة والطرق بمحافظة الإسماعيلية من الملفات العالقة حيث لم يتم الإنتهاء منها حتى الآن ومنها طريق الفردان وكوبرى نفيشة الجديد وطريق فيديوكو خلف الجامعة الجديدة بالطريق الدائرى، كما يمثل مشروع تطوير منطقة بحيرة الصيادين ملفا مهما وخاصة أنة تم الإنتهاء من 70% من البنية الأساسية للمشروع وتحويل المنطقة من منطقة عشوائية إلى منطقة سياحية بها العديد من المولات التجارية وإنشاء سوق السمك الجديد على مستوى حضارى متميز.

وينتظر المحافظ الجديد أيضًا ملف المنظومة الصحية داخل المحافظة والإنتهاء من تطوير المستشفى العام من قبل وزارة الصحة ومتابعة المستشفيات الموجودة بمراكز المحافظة ومنها القنطرة غرب والقنطرة شرق وفايد وتشغيل مستشفى أبوخليفة للطوارئ ومتابعة الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، بجانب تطوير مستشفى جامعة قناة السويس.