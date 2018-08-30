video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

5 ملفات عالقة تنتظر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية الجديد

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:05 م
5 ملفات عالقة تنتظر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية الجديد
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
إضافة تعليق
بعد تكليف اللواء حمدى عثمان محافظًا للإسماعيلية ينتظرة عدة ملفات عالقة بالمحافظة أهمها ملف النظافة حيث تعانى محافظة الإسماعيلية من تراكم القمامة فى معظم المناطق الشعبية وخاصة منطقة المستقبل وحى ثانى وعدد من القرى التابعة للمحافظة وهناك جهود تم بذلها من قبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية السابق والذى قام بتفعيل عمل مصنع القمامة والذى كان متوقفًا عن العمل لفترة طويلة. 
 
الملف الثانى الصرف الصحى فى قرى الإسماعيلية ووجود عدد من القرى محرومة من الصرف الصحى وبعضها المشروعات متوقفة مثل منطقة الكيلو 2 وقرية الحجاز وقرية أم عزام ومنطقة المستقبل، والتى تم مؤخرًا تشغيل محطة مياه الشرب والصرف الصحى بها على مساحة 9 أفدنة وبتكلفة 250 مليون جنية، وتبدأ العمل خلال الأيام المقبلة.
 
وتعتبر المحاور المرورية الجديدة والطرق بمحافظة الإسماعيلية من الملفات العالقة حيث لم يتم الإنتهاء منها حتى الآن ومنها طريق الفردان وكوبرى نفيشة الجديد وطريق فيديوكو خلف الجامعة الجديدة  بالطريق الدائرى، كما يمثل مشروع تطوير منطقة بحيرة الصيادين ملفا مهما وخاصة أنة تم الإنتهاء من 70% من البنية الأساسية للمشروع وتحويل المنطقة من منطقة عشوائية إلى منطقة سياحية بها العديد من المولات التجارية وإنشاء سوق السمك الجديد على مستوى حضارى متميز.
 
وينتظر المحافظ الجديد أيضًا ملف المنظومة الصحية داخل المحافظة والإنتهاء من تطوير المستشفى العام من قبل وزارة الصحة ومتابعة المستشفيات الموجودة بمراكز المحافظة ومنها القنطرة غرب والقنطرة شرق وفايد وتشغيل مستشفى أبوخليفة للطوارئ ومتابعة الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، بجانب تطوير مستشفى جامعة قناة السويس.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من تراكم القمامة بموقف المسلة الجديدة فى المطرية

حركه المحافظين

اخبار المحافظات

مصفى مدبولى

رئيس الوزراء

الرئيس السيسى

اخبار مصر

اخبار عاجله




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة