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الخميس، 30 أغسطس 2018 04:51 ص
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5 مخاوف من زيادة أيام إجازات موظفى الحكومة.. تعرف عليها

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:00 ص
5 مخاوف من زيادة أيام إجازات موظفى الحكومة.. تعرف عليها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب : مصطفى عبد التواب
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حذر الخبراء الذين اجتمعت معهم لجنة دراسة زيادة إجازة موظفى الحكومة من مخاوف حيال تطبيق المقترح برفع عدد أيام الاجازة  من يومين إلى ثلاث أيام، وفيما يلى سرد لهذه المخاوف وفقا لما صرح به الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزارء:

1- أن لا يحقق الموظفين ساعات العمل المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية والتى تترواح ما بين 35 إى 42 ساعة فى الاسبوع

2- أن تزيد فرص العمالة غير الرسمية بعد توفر وقت زائد لدى هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى

3- أن لا تتحقق التطلعات المطلوبة من هذا المقترح بتقليل الضغط على الشوارع إذا ما لم يقض الموظفون هذه الايام بالمنازل.

4- أن لا تناسب هذه التجربة طبيعة الموظف المصرى حيث لم تنجح فى عدد من بلدان العالم.

5- أن لا يكفى عدد موظفى بعض الوحدات لتبادل المهام خلال الاجازة بما يعطل المؤسسات عن العمل خلال الثلاث أيام وهو ما لم ينشده المقترح.

يذكر أن رئيس الحكومة أصدر قرارا نهاية الشهر الماضى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعضوية ممثل عن وزارة التخطيط وهيئة الرقابة الإدارية وعضو من أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس مجلس الوزراء، وإحدى الجهات السيادية لدراسة مقترح بزيادة عدد أيام الاجازة لموظفى الجهاز الإدارى بما لا يؤثر على مصلحة المواطن.

وخلال مؤتمر صحفى أمس الاربعاء أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن اللجنة سترفع تقريرها النهائى خلال 3 أسابيع من الأن بعد دراسة كافة جوانب القرار.

 


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