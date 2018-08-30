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الخميس، 30 أغسطس 2018 05:43 م
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180 شابًا وشابة من أقباط المهجر فى زيارة لمكتبة الإسكندرية

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:16 م
180 شابًا وشابة من أقباط المهجر فى زيارة لمكتبة الإسكندرية أقباط المهجر في زيارة لمكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، وفدًا رفيع المستوى يضم 180 شابًا وشابة من أقباط المهجر المشاركين فى الملتقى العالمى الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت عنوان "عودة إلى الجذور".
 
وتأتى الزيارة فى إطار برنامج الملتقى الذي يتضمن زيارات ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة.
 
وضم الوفد شباب وشابات من 30 دولة حول العالم من بينهم مصر.
 
وقال القس مينا موريس، كاهن كنيسة مارجرجس سبورتنج بالإسكندرية، إن الملتقى يهدف إلى تحقيق أهداف سياحية وروحية وثقافية من خلال شعار "عودة إلى الجذور"، مؤكدًا على أهمية زيارة مكتبة الإسكندرية باعتبارها معلمًا ثقافيًا بارزًا ومركزًا لنشر الحوار والتسامح حول العالم.
 
وأكد مايكل سامى أحد المنظمين، أن المشاركين فى الملتقى كانوا حريصين على زيارة مكتبة الإسكندرية باعتبارها شاهدة على التقدم والاستقرار الذى تشهده مصر رغم التحديات، وأضاف أنهم حريصون على نقل ملامح الثقافة والحضارة التى لمسوها خلال زياراتهم إلى بلادهم.
 
وقام الوفد بجولة فى المكتبة الرئيسية، واستمعوا لشرح حول عالم المعرفة الرقمى، كما زار المشاركون أهم متاحف ومعارض المكتبة.
 
أقباط المهجر في زيارة لمكتبة الإسكندرية (1)
أقباط المهجر في زيارة لمكتبة الإسكندرية 

أقباط المهجر في زيارة لمكتبة الإسكندرية (2)
أقباط المهجر في زيارة لمكتبة الإسكندرية 

أقباط المهجر في زيارة لمكتبة الإسكندرية (3)
أقباط المهجر في زيارة لمكتبة الإسكندرية

 


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