يسقط الديكتاتور.. لحظة إزالة تمثال أردوغان من أحد ميادين ألمانيا.. صور

كتب- هاشم الفخرانى

رفضت السلطات الألمانية وضع تمثالاً مطليا بماء الذهب للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأحد الميداين فى مدينة فيسبادن الألمانية.



تمثال أردوغان المذهب

وانتشرت صوراً لحظة إزالة التمثال البالغ طوله 4 أمتار كون وضعه تزامن مع ملتقى فنى بفيسبادن أدى إلى حالة من عدم الارتياح بين سكان المدينة الواقعة غربى ألمانيا.



إزالة التمثال الخاص بأردوغان

وأوضح منتقدون أن التماثيل تكرم رموزا قدمت خدمات جليلة للبشرية، ولا تحتفى برئيس سجن الآلاف من الأشخاص وأطلق تصريحات مناوئة للديمقراطيات الغربية حتى يستميل أنصاره بنهج شعبوى.

ومن جهتها قالت وسائل إعلام ألمانية إن فرقة الإطفاء قامت بإزالة التمثال وحملته على شاحنة إلى مكان لم يتم الإعلان عنه.