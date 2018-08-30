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الخميس، 30 أغسطس 2018 03:53 م
خالد صلاح
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وفد من مصريات الخارج يشيد ببيان الأزهر ضد التحرش: امتداد لمواقفه الداعمة

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:40 م
وفد من مصريات الخارج يشيد ببيان الأزهر ضد التحرش: امتداد لمواقفه الداعمة جانب من لقاء شيخ الأزهر الشريف بالوفد
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، وفدًا من المصريات بالخارج، في دول بولندا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
 
أكد الإمام الأكبر أهمية التواصل بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم مصر، لربطهم بثقافتهم وهويتهم المصرية، مضيفًا أن الأزهر حريص على الحفاظ على ثقافة التسامح ومنهج الوسطية في مصر والعالم لأن هذا المنهج الأزهرى هو الضمانة الوحيدة للسلام في العالم.
 
وأضاف أن الأزهر يدعم المرأة المصرية والعربية للحصول على حقوقها التي سبق الإسلام الجميع في إقرارها، مؤكدًا أهمية محاربة الظواهر الاجتماعية الخاطئة التى تمس المرأة والتي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
 
من جهته، أشاد وفد المصريات بالخارج ببيان الأزهر الشريف الأخير الذي جرم التحرش ضد النساء، مؤكدين أن هذا الموقف هو امتداد لمواقف الأزهر المساندة للمرأة المصرية والعربية فى الحصول على حقوقها وحمايتها من الاعتداء والعنف.
 
وبين عضوات الوفد أهمية الجهود التى يبذلها الأزهر فى الخارج فى إرساء السلام العالمي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في الغرب، وتشجيع المسلمين على الاندماج الإيجابي فى مجتمعاتهم، موضحين أن هذه التحركات أسهمت في تصحيح الصورة المغلوطة التي شكلتها ممارسات التنظيمات الإرهابية عن الإسلام.
 

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