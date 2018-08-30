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وفد برئاسة رئيس الدستورية يشارك بالمؤتمر الدولى للقضاء الدستورى بـ"سول"

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:52 ص
وفد برئاسة رئيس الدستورية يشارك بالمؤتمر الدولى للقضاء الدستورى بـ"سول" المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم
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يغادر القاهرة صباح السبت المقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على رأس وفد قضائى رفيع المستوى، يضم كلًا من المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، رجب سليم، بولس فهمى، نواب رئيس المحكمة، متوجهًا إلى سول، تلبية للدعوة الموجهة من المحكمة الدستورية بجمهورية كوريا الجنوبية، للمشاركة فى المؤتمر الدولى للقضاء الدستورى الذي تنظمه المحكمة بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إنشائها.


ومن المقرر أن يترأس جبالى إحدى جلسات المؤتمر، كما يتقدم الوفد المصرى ببحثين علميين حول موضوعات العدالة الدستورية، والديمقراطية ضمن أعمال المؤتمر.


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