video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع اللبنانى: الجميع يدعمون الجيش بوصفه الحصن المنيع للبلاد

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:04 م
وزير الدفاع اللبنانى: الجميع يدعمون الجيش بوصفه الحصن المنيع للبلاد وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف، أن الجميع فى لبنان يدعمون الجيش اللبنانى ويقفون خلف كونه يمثل الحصن المنيع للبلاد الذى انتصر على الإرهاب، مشددا على أن كل أعماله تصب فى مصلحة المؤسسة العسكرية التى يعول عليها وعلى دورها فى حماية لبنان واستقراره.

وأدان الوزير الصراف – فى بيان له اليوم الخميس – ما تم تداوله إعلاميا "بطريقة سلبية" عن العلاقة بين الوزارة والجيش بما يشير إلى وجود خلاف بينه وقيادة الجيش.. مؤكدا أن ما تم عرضه من معلومات فى هذا الصدد هو أمر غير دقيق.

ودعا وزير الدفاع اللبنانى الجميع فى لبنان إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن أية تجاذبات تشهدها البلاد، خاصة فى وسائل الإعلام.

على صعيد آخر، أكد "الصراف" أن مصلحة لبنان واللبنانيين، تقضى بعدم الارتباط بأى شيء غير لبنان وحده، حتى يمكن حماية البلاد من أى عدو أو تدخلات تستهدف زعزعة الاستقرار فى البلاد وعرقلة العهد الرئاسى وتأخير إنجاز الحكومة والمشروعات التنموية.

من ناحية أخرى، أحالت مخابرات الجيش اللبنانى أحد العناصر التى تقوم على توفير المواد اللوجيستية للتنظيمات الإرهابية فى المناطق الحدودية مع سوريا، إلى القضاء العسكرى.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى – فى بيان لها اليوم – أن التحقيقات كشفت عن أن المتهم علاء برى شيبان، يرتبط بعدد من التنظيمات الإرهابية، وقام بتهريب العناصر الإرهابية وأسلحة وذخائر حربية ومواد لوجيستية لصالح تلك التنظيمات، كما قام بتهريب عناصر إرهابية أصيب فى اشتباكات لتمكينهم من تلقى العلاج بشكل سرى.

وأضافت أن المتهم شارك فى عمليات عدائية تضمنت الهجوم على الدوريات الأمنية وإطلاقه النار صوبها لتسهيل فرار موقوفين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لبنان: أحكام بالإعدام والسجن المشدد بحق 37 إرهابيا فى تفجيرى برج البراجنة

شاهد.. لماذا تلجأ لبنان لتقنين زراعة الحشيش للمزارعين؟ ..تعرف على السبب

الرئيس السويسرى يتفقد مخيما للنازحين السوريين فى لبنان

مزارعى لبنان يطالبون بتقنين الحشيش لمواجهة الجفاف والفقر

نبيه برى: 95% من النازحين داخل لبنان تحررت مناطقهم فى سوريا من الإرهاب

وزيرة خارجية روندا تزور لبنان فى إطار ترشحها للمنظمة الدولية للفرانكفونية

يعقوب الصراف

لبنان

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة