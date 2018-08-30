وزير البترول يبحث مع رئيس شلمبرجير العالمية المشروعات المشتركة

كتب أحمد أبو حجر

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من السيد معن رزوقى رئيس شركة شلمبرجير العالمية لمنطقة شمال الشرق الأوسط والمهندس كريم بدوى المدير التنفيذى لمصر وشرق المتوسط بشركة شلمبرجير المشروعات المشتركة بين الجانبين فى منطقتى البحر الأحمر وخليج السويس لتنفيذ أنشطة المسح السيزمى وتجميع البيانات بهدف التعرف على الفرص البترولية والغازية المحتملة بتلك المناطق.

وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات الاستكشافية التى تنفذها شركة شلمبرجير مثل المسح السيزمى وتجميع البيانات بمنطقتى البحر الأحمر وخليج السويس، الذى سيفتح المجال أمام طرح مزايدات عالمية خلال الفترة المقبلة فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق جديدة بكر، وقيامها بتسويق هذه المناطق فى كل المؤتمرات والمحافل الدولية التى تشارك فيها بالإضافة إلى استعراض موقف تطور الأعمال فى مشروع البوابة الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والتى تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شلمبرجير وعدد من الشركات العالمية المتخصصة باستخدام أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة.

وأشار الملا إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض النجاحات التى حققها قطاع البترول مؤخراً وتأثيرها الإيجابى على جذب وزيادة الاستثمارات العالمية ومساهمتها فى إعطاء مصر أولوية من جانب الشركات العالمية للعمل بها.

وأضاف أنه تمت مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتكنولوجيات التى تمتلكها شلمبرجير فى المساهمة فى مشروع الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول من خلال المشاركة فى تأهيل وتدريب الكوادر المصرية.

ومن جانبه أكد رئيس شركة شلمبرجير العالمية أن مصر لها أولوية فى عمل الشركة فى منطقة الشرق الأوسط فى ضوء ما تحقق من نجاحات فى المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها حالياً فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة لزيادة أعمالها واستثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر عالمى تحت رعاية المهندس طارق الملا فى شهر نوفمبر المقبل فى مدينة الغردقة بحضور عدد من الشركات العالمية والمتخصصين فى إطار التسويق للمناطق الاستكشافية فى البحر الأحمر.