video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول يبحث مع رئيس شلمبرجير العالمية المشروعات المشتركة

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:13 ص
وزير البترول يبحث مع رئيس شلمبرجير العالمية المشروعات المشتركة طارق الملا
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من السيد معن رزوقى رئيس شركة شلمبرجير العالمية لمنطقة شمال الشرق الأوسط والمهندس كريم بدوى المدير التنفيذى لمصر وشرق المتوسط بشركة شلمبرجير المشروعات المشتركة بين الجانبين فى منطقتى البحر الأحمر وخليج السويس لتنفيذ أنشطة المسح السيزمى وتجميع البيانات بهدف التعرف على الفرص البترولية والغازية المحتملة بتلك المناطق.
 
وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات الاستكشافية التى تنفذها شركة شلمبرجير مثل المسح السيزمى وتجميع البيانات بمنطقتى البحر الأحمر وخليج السويس، الذى سيفتح المجال أمام طرح مزايدات عالمية خلال الفترة المقبلة فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق جديدة بكر، وقيامها بتسويق هذه المناطق فى كل المؤتمرات والمحافل الدولية التى تشارك فيها بالإضافة إلى استعراض موقف تطور الأعمال فى مشروع البوابة الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والتى تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شلمبرجير وعدد من الشركات العالمية المتخصصة باستخدام أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة.
 
وأشار الملا إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض النجاحات التى حققها قطاع البترول مؤخراً وتأثيرها الإيجابى على جذب وزيادة الاستثمارات العالمية ومساهمتها فى إعطاء مصر أولوية من جانب الشركات العالمية للعمل بها.
 
وأضاف أنه تمت مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتكنولوجيات التى تمتلكها شلمبرجير فى المساهمة فى مشروع الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول من خلال المشاركة فى تأهيل وتدريب الكوادر المصرية.
 
ومن جانبه أكد رئيس شركة شلمبرجير العالمية أن مصر لها أولوية فى عمل الشركة فى منطقة الشرق الأوسط فى ضوء ما تحقق من نجاحات فى المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها حالياً فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة لزيادة أعمالها واستثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر عالمى تحت رعاية المهندس طارق الملا فى شهر نوفمبر المقبل فى مدينة الغردقة بحضور عدد من الشركات العالمية والمتخصصين فى إطار التسويق للمناطق الاستكشافية فى البحر الأحمر.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. طارق الملا يتفقد معمل تكرير الإسكندرية للبترول

طارق الملا

أنشطة المسح السيزمى

شركة شلمبرجير العالمية




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة