وزيرة البيئة تؤكد حتمية التعاون بين دول حوض النيل لاستمرار الحياة

كتب محمد عراقى

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التواجد فى مبادرة سفينة دول حوض النيل يؤكد أن الدول العربية يمكنها السير فى طريق واحد للتوجه نحو مستقبلها، مشيرة إلى أن التعاون بين دول حوض النيل أمر حتمى لاستمرار الحياة والحفاظ على مواردنا والتنمية المستدامة.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحى، فعاليات سفينة النيل للشباب العربى ودول حوض النيل تحت شعار "حلم واحد.. هدف واحد" فى الفترة من 30 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي، بمشاركة 210 شباب وفتايات يمثلون 24 دولة عربية وأفريقية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية.

يتضمن برنامج السفينة - التى تنطلق فعالياتها من القاهرة مروراً ببنى سويف والمنيا والأقصر وأسوان – جلسات نقاشية حول الأمن القومى المصرى العربى الأفريقى بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية العليا، وزيارة العديد من أشهر المعالم السياحية والأثرية منها (تل العمارنة، هاويس أسيوط، الأماكن الأثرية بالبيلنا، هويس نجع حمادى، معبد دندرة، البر الغربى والبر الشرقى بأسيوط والسد العالى ومعبد فيله)، كما يلتقى الشباب المشارك مع محافظى القاهرة وبنى سويف والمنيا والأقصر وأسوان.

ويستهدف البرنامج تعزيز قيم التفاهم والحوار من خلال دمج الشباب العربى والأفريقى من خلال أنشطة متنوعة، وإتاحة الفرصة للشباب العربى والإفريقى للتعرف على حضارات وادى النيل، بجانب إطلاق رسالة للعالم باتحاد شباب الدول العربية والإفريقية للتغلب على التحديات التى تواجه الأمن القومى لديهم، وفى إطار الاهتمام بتفعيل دور شباب الدول العربية فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم التفاهم والحوار بين شباب الدول العربية.

ويشارك بالسفينة شباب دول (مصر، الأردن، السعودية، الصومال، جيبوتي، فلسطين، لبنان، ليبيا، تونس، البحرين، جزر القمر، السودان، العراق، الجزائر، اليمن، موريتانيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا، بروندى، كينيا، إثيوبيا، الكونغو، إريتريا، وجنوب السودان).