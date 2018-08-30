واشنطن تطالب موسكو بوقف مضايقاتها للسفن فى المياه القريبة من أوكرانيا

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أبلغت الإدارة الأمريكية روسيا اليوم الخميس بضرورة وقف ما قالت إنه مضايقة لسفن شحن دولية فى بحر آزوف ومضيق كيرتش الهادفة إلى محاولة إضعاف الاقتصاد الأوكرانى، حسبما ذكر راديو "صوت أمريكا".

ونقل الراديو عن هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قولها فى بيان لها إن "تحركات روسيا لعرقلة النقل البحرى أمثلة على حملتها الجارية لتقويض وزعزعة استقرار أوكرانيا، بالإضافة إلى تجاهلها للمعايير الدولية".

وأضاف الراديو أن الولايات المتحدة اتهمت روسيا بتعطيل حركة السفن التجارية منذ شهر أبريل الماضى ومنع 16 سفينة تجارية على الأقل من الوصول إلى الموانئ الأوكرانية.

ولم يصدر الكرملين بياناً حتى الآن حول الطلب الأمريكي.

يُشار إلى أن العلاقات ما بين روسيا وأوكرانيا قد تدهورت منذ ضم موسكو لجزيرة القرم عام 2014 مما أثار صراعاً ما بين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية فى شرق أوكرانيا منذ العام المذكور.