هواوى تطلق Nova 3 للحجز المُسبق فى الأسواق المصرية

كتبت: هبة السيد

أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك مصر عن إطلاق هاتف Nova 3 للحجز المسبق فى الأسواق المصرية، الذى يعد النسخة الأكثر تطوراً من هاتف Nova 3i الذى أطلقته الشركة فى منتصف الشهر، حيث يجسد الهاتف وفقا لهواوى نقلة نوعية فى تجربة تصوير السيلفى بطريقة أكثر تقدماً واحترافية بفضل تقنية الذكاء الاصطناعى المدعومة فى الكاميرتين الأماميتين التى تأتى بدقة 24 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وذلك للوصول الى أفضل صور سيلفى يستطع المستخدم التقاطها.

وتمت إتاحة الهاتف للحجز المسبق اعتباراً من أمس، وحتى يوم 1 سبتمبر، فى جميع فروع هواوى وجميع موزعيها المعتمدين، حيث يحصل المشتريين على سماعات بلوتوث عالية الأداء عند استلام هواتفهم التى حجزوها من قبل.

وقال "كيث لى"، نائب رئيس هواوى فى مصر، إن "تقنية الذكاء الاصطناعى ليست مقتصرة على تزويدها فى هواتف الفئة العالية فقط، بل نحن اليوم نقدم مفهوم جديد من نوعه لتجربة تصوير السيلفى المدعومة بمثل هذه التقنية فى هاتف هواوى Nova 3 الذى من شأنه أن يغير أسلوب المستخدمين فى التقاط صور السيلفي، ويرجع الفضل لكاميرات الأمامية التى تتمتع بجودة وضوح غير مسبوقة لم تشاهدها هواتف الفئة المتوسطة من قبل.

وأضاف أنه تم تزويد الكاميرا الأمامية فى الهاتف بخاصية التعرف على المشهد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إمكانية التعرّف على العمر والجنس ونمط ودرجة لون البشرة، بما يضمن بنهاية المطاف التقاط صور مثالية مدعومة بأرقى إمكانات الذكاء الاصطناعي.

وقال أن الشركة تدرك جيداً أن الصور ولاسيما السيلفى باتت اليوم طريقة مثالية للتعبير عن ثقتنا وشغفنا، وحتى إبراز شجاعتنا، ونحن واثقون بأن هذ التوجه سيكتسب رواجاً أكبر من خلال إطلاق هواوى Nova 3 الجديد فى السوق المصري".

ويتميز هواوى Nova 3 بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 24 ميجابكسل و2 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ F/2.0، مصممة لتوفير صور "سيلفي" معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى ترتقى بتجربة التصوير نحو مستويات جديدة، بالإضافة الى كاميرا خلفية مزدوجة العدسات بدقة 24 ميجابكسل و16 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ F/1.8، قادرة على انتاج صور تضاهى الواقع فى الدقة والوضوح. وتم تزويد الهاتف بوحدة معالجة عصبية معززة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعله أول الهواتف فى العالم التى يتم تزويدها بأربع كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي، ويمنحه القدرة على إجراء تحسينات مشهداً بعد آخر لأكثر من 500 سيناريو.

كما يتمتع هواتف هواوى Nova 3 بشاشة كبيرة الحجم بقياس 6.3 بوصة بميزة ال Notch وبنسبة عرض 19.5:9، وبالإضافة الى تميز الهاتفين بالإصدار الثانى من شاشة العرض الكاملة من هواوى FullView Display.

يضم هاتف هواوى Nova 3 معالج Kirin 970، الذى سبق ورأيناه فى هاتف P20 Pro، بالإضافة الى ذاكرة عشوائية تبلغ 4 جيجا بايت ومساحة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت، ويتضمن الهاتف بطارية سعة 3,750 ميلى أمبير، ويدعم تقنية الشحن السريع مما يوفر عمراً طويلاً للبطارية للاستخدام المكثف. هذا وبالإضافة الى دعم الهاتف بأحدث واجهة المستخدم EMUI 8.2 لأداءٍ متميز من هواوي، مع الإصدار 8.1 من نظام تشغيل أندرويد أوريو.