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الخميس، 30 أغسطس 2018 07:59 ص
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ننشر خطة "الزراعة "حول التلقيح الصناعى للماشية وفوائده × 16 معلومة

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:00 ص
ننشر خطة "الزراعة "حول التلقيح الصناعى للماشية وفوائده × 16 معلومة جاموس
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع "، خطة وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول رفع كفاءة الإنتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، ضمن خطة التوسع فى التحسين الوراثى "التلقيح الصناعى" للماشية فى مصر، ويقدم لـ"اليوم السابع" تحليلا لفوائد المشروع وأهدافه فى النقاط التالية:

1- إعادة قراءة وتحليل الوضع الحالى لقطعان التربية.

2 - وضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه سلالات الجاموس، والأبقار لتحسين خصائصها الوراثية خلال عامين.

3- البرنامج يحقق 4 فوائد للإنتاج الحيوانى.

4- تحديد مشاكل التناسليات للجاموس والأبقار ووضع الحلول اللازمة لزيادة الإنتاجية.

 5- تقديم خدمات واقعية لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين وتطوير الإنتاج الحيوانى.

6- تدقيق البيانات والإحصاءات المتعلقة بالثروة الحيوانية.

7- إعداد قاعدة بيانات حقيقية تمكن الدولة من وضع استراتيجيات للنهوض بقطاع الإنتاج الحيوانى.

8- المشروع يساهم فى رفع كفاءة القدرة التناسلية للماشية المصرية.

9 - حل جميع مشاكل التناسليات لزيادة الإقبال على تربية الحيوانات.

10- علاج الأمراض التى تقلص من إنتاجيتها والأمراض التى تصيب العجول حديثة الولادة، وضعف الخصوبة.

11- المتابعة الميدانية للحالات التى تلقح بالمديريات، وتوفير الأدوية الحديثة الأكثر فاعلية، والأطباء بمختلف المحافظات.

12- إنتاج قطعان من الأبقار، والجاموس المحسن وراثيا، بأفضل السلالات الأجنبية.

13- حصر بيانات المربى الخاص به" الاسم، ورقم بطاقة تحقيق الشخصية وتاريخ صدورها، والعنوان، والوحدة البيطرية التابع لها، والناحية، والمركز، والمحافظة.

14- رفع الكفاءة التناسلية للماشية بجرعات ذات أصول وراثية عالية، وباستخدام السلالات الأجنبية.

 15- رفع القيمة الوراثية للجاموس البلدى عن طريق استخدام الطلائق الإيطالى المهجنة، دون المساس بالسلالة المحلية عبر تقليل الفترة بين الولادتين.

 16- زيادة نسبة العشار والعمل على أن يكون لدى المربى نتاج أو مولود، ذو صحة جيدة، كل عام.


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وزارة الزراعة

التحسين الوراثى

الخدمات البيطرية

سلالات الابقار

اللحوم الحمراء

الا لبان




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