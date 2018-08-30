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ننشر السيرة الذاتية للدكتور إسماعيل طه المرشح محافظًا لكفر الشيخ

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:00 ص
ننشر السيرة الذاتية للدكتور إسماعيل طه المرشح محافظًا لكفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ الجديد
كتب محمد حجازى
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أكدت مصادر مسئولة، أنه من المقرر تكليف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الحالى لتولى محافظة كفر الشيخ.

 

وينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه الذى شغل محافظ دمياط منذ عام 2015 وحتى الآن، وهو من مواليد 1962، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة الحاسب من الكلية الفنية العسكرية عام 1985 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الدكتوراه فى هندسة الحاسوب جامعة تكساس أوستن (UT- أوستن) بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

كما تولى منصب نائب رئيس كلية الدراسات العليا والبحث العلمى، فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحرى.


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