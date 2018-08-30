ننشر الإجراءات الجديدة لتكويد مزارع صادرات الخضر والفاكهة الطازجة

كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تقدم بمقترحات جديدة للدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لتكويد جميع المزارع الراغبة فى تصدير إنتاجها، على أن يقوم الحجر الزراعى بالإشراف على عمليات التكويد بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبساتين ومديريات الزراعة، تمهيدا لتسجيل هذه المزارع لأغراض التصدير الزراعى من هذه المزارع.

وأضاف العطار، أن التسجيل يستهدف تحديد المزارع المخالفة فى حالة ورود شحنات مخالفة لمعايير التصدير إلى الخارج، موضحا أن المقترحات تستهدف إنشاء قاعدة بيانات واقعية وحقيقية لمزارع التصدير الزراعى تساعد فى اتخاذ قرارات من شأنها التوسع فى الصادرات الزراعية والحد من مخالفات التصدير.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى، أن المقترحات تستهدف تحقيق 3 أهداف الأولى تتعلق بتدقيق قاعدة بيانات مزارع الصادرات الزراعية، بالإحداثيات الجغرافية لكل مزرعة، وتتبع الشحنات المصدرة من هذه المزارع، والوقوف على أية مشكلات تنتج عن الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن المقترحات تتضمن وجود سجلات لبيانات المزارع وبرامج إستخدام وتداول المبيدات والاسمدة داخل كل مزرعة ومتوسطة إنتاجية كل مزرعة للتصدير.

وطبقا لتقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، يهدف نظام تسجيل وتكويد مزارع إنتاج خضر وفاكهة طازجة ذات جودة عالية ومواصفات فنية مطابقة لشروط الامان لصحة الانسان والنبات وصالحة للتصدير أو الاستهلاك المحلى من حيث متبقيات المبيدات والسموم والاصابة بالآفات الزراعية المختلفة بما يساعد على تحقيق زيادة الصادرات بالاسواق الخارجية والمحافظة على سمعتها والتوسع فيها وتوفير منتج آمن لصحة الانسان بالاسواق المحليه والحد من انتشار الآفات الزراعية.

ويتضمن التقرير قيام الجهات المختصة بالوزارة بوضع البرامج والضوابط اللازمة والملائمة لكل منتج على حدى فيما يختص ببرامج المعاملات والعمليات الزراعية الجيدة وبرامج المكافحة الأمنة والشاملة والفعالة ضد الحشرات والامراض والحشائش وبما يضمن تحقيق هذه الاهداف وتصدر وزارة الزراعة قرارا بذلك لكل منتج وتلتزم المزرعة بتطبيق هذا النظام.

وأوضح التقرير أن لجنة من الجهات المختصة برئاسة الحجر الزراعى والإدارة المركزية للبساتين ومديريات الزراعة بالمحافظات ومعاهد البساتين ووقاية النباتات والامراض وإدارات الغرشاد والمكافحة تتولى المتابعة والإشراف على تنفيذ هذه البرامج بكل دقة.