نائب محافظ القليوبية الجديد لـ"اليوم السابع": "الرئيس حملنا مسئولية كبيرة"

أكدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية الجديد، أن اختيارها ضمن مجموعة من الشباب لتولى نواب للمحافظين لم يكن تكريما بقدر كونه تكليفا لهذه المجموعة، مشيرة إلى أن الرئيس حملهم مسئولية كبيرة، ونتمنى جميعا أن نكون عند حسن الظن، قائلة: "الرئيس أعطانا مسئولية كبيرة، والرئيس يؤجل تكريم هؤلاء الشباب فى انتظار نتائج أفضل منهم خلال الفترة المقبلة".

وأضافت "ريان" فى صريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك العديد من الملفات سيتم وضعها ضمن الأولويات، منها التعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل والقمامة والتعامل مع المواطنين والعمل على حل المشاكل أولا بأول، موضحة: "لازم نفهم المواطنين ونسمعهم كويس جدا علشان هما يبدأوا يسمعونا".

وتابعت نائب محافظ القليزبية الجديد، أن الرئيس أكد على أن الأمل موجود فى المحافظين الجدد ونوابهم، وأنه تم اختيار المحافظين ونوابهم بدقة، مشيرة إلى أن محافظة القليوبية معروفة للجميع، وسيتم ترتيب الملفات وفقا لأهميتها.