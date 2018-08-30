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نائبة محافظ القليوبية الجديدة لـ"اليوم السابع": اختيارى تكليف وليس تشريف

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:00 م
نائبة محافظ القليوبية الجديدة لـ"اليوم السابع": اختيارى تكليف وليس تشريف محافظة القليوبية ـ صورة أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكدت إيمان ريان، نائبة محافظ القليوبية الجديدة، أن اختيارها ضمن مجموعة من الشباب لتولى نواب للمحافظين لم يكن تكريما بقدر كونه تكليفا لهذه المجموعة، مشيرة إلى أن الرئيس حملنا مسؤولية كبيرة ونتمنى جميعا أن نكون عند حسن الظن، قائلة "الرئيس أعطانا مسؤولية كبيرة والرئيس يؤجل تكريم هؤلاء الشباب فى انتظار نتائج أفضل منهم خلال الفترة المقبلة".
 
 
 
واضافت "ريان" فى صريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك العديد من الملفات سيتم وضعها ضمن الأولوية للعمل على إحداث إنجازات بها منها التعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل والقمامة والتعامل مع المواطنين والعمل على حل المشاكل أول بأول، موضحة "لازم نفهم المواطنين ونسمعهم كويس جدا علشان هما يبدأوا يسمعونا".
 
 
 
وتابعت نائب محافظ القليوبية الجديد، أن الرئيس أكد على أن الأمل موجود فى المحافظين الجدد ونوابهم، وأنه تم اختيار المحافظين ونوابهم بدقة، مشيرة إلى أن محافظة القليوبية معروفة للجميع، وسيتم ترتيب الملفات وفقا لأهميتها.
 
 
 
 

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