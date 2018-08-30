ميناء دمياط يعلن زيادة حركة السفن والبضائع والحاويات المتداولة خلال 2017/2018

دمياط - عبده عبد البارى

صرح اللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء وفقاً لخطة وإستراتيجية وزارة النقل حققت العديد من الخطوات التى ساهمت فى الارتفاع الملحوظ فى معدلات أداءها، فقد شهدت الميناء ارتفاعًا ملحوظًا فى كل من حركة السفن والبضائع خلال العام المالى الحالى 2017/2018 مقارنة بالعام الماضى.

وأوضح صالح فى بيان له، اليوم الخميس، ان الميناء استقبل 3122 سفينة مقابل 2590 سفينة العام الماضى بزيادة قدرها 21%، وبلغت إجمالى طاقة الميناء 40 مليون طن مقابل 33.3 مليون طن العام الماضى بمقدار زيادة بلغت 20% كما بلغت إجمالى الحاويات المتداولة 1.32 مليون حاوية مكافئة مقابل 990 ألف حاوية العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 33%.

كما انخفض متوسط وقت انتظار السفن بالمخطاف الخارجى بنسبة تصل إلى 15 % وبالمثل انخفض متوسط فترات مكوث السفن على الأرصفة بنفس النسبة، مضيفا أن نسبة إشغالات الأرصفة بالميناء بلغت 88% فى البضائع العامة مقابل 82% العام الماضى، أما بالنسبة لأرصفة الحاويات فبلغت 62% مقابل 57% العام الماضى.

وأضاف صالح أن الميناء قد شارك فى دعم البنيه التحتية للموانئ المصرية حيث تم مؤخراً إنشاء العديد من المشروعات أهمها رصيف للبضائع العامة بطول 340 م وعمق - 12 م ورصيف بطول 90 م وغاطس - 8 م وإنشاء مخزنين صديقين للبيئة على مساحة 3000 متر مربع و 5000 متر مربع وتعميق الممر الملاحى وحوض الدوران والأرصفة وإنشاء محطة معالجة مدمجة لافتا إلى انه جارى حالياً إنشاء محطة متعددة الأغرض بأطوال أرصفة 630 متر وعمق -17 متر بتكلفة 1.365 مليار جنية من المخطط بدء التشغيل التجريبى لها مع نهاية 2018.

وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط ان ذلك ساهم فى تحسن ترتيب مصر فى مجال الموانئ البحرية فى تقرير التنافسية الدولية لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ حيث تحسن ترتيب البنية التحتية للموانئ المصرية و احتلت المرتبة 41 بعد أن كانت فى المرتبة 66 عام 2014 / 2015.