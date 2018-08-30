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موقع إسرائيلى يزعم: نهاية العالم عام 2040 بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:23 ص
موقع إسرائيلى يزعم: نهاية العالم عام 2040 بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى الاحتباس الحرارى يهدد العالم
كتب ـ هاشم الفخرانى
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ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى فى تقرير نشره اليوم الخميس على موقعه الإلكترونى، أن نهاية العام ستكون فى عام 2040 ، موضحاً أن تقريره  يستند إلى أبحاث علمية قام بها علماء الأرصاد ،خاصة عقب الارتفاع الملحوظ فى درجات حرارة الأرض هذا الصيف.
 
وأضاف الموقع فى تقريره، أن القارة الأوربية شهدت هذا الصيف ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة تخطى حاجز الـ30 درجة مئوية فى العديد من العواصم الأوربية فى لندن واستوكهولم وامسترادام وأثينا وبرلين وغيرها من المدن ، خاصة فى شهرى مايو ويونيو المنصرمين.
 
وأوضح الموقع، أن الارتفاع المتواصل لدرجة حرارة الأرض سيؤدى إلى تزايد حرائق الغابات وانتشار التصحر و هلاك العديد من الكائنات الحية، مثل الحيوانات التى لا تستطيع التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة فى القارة الأوربية وقارات أخرى مثل استراليا وأمريكا الشمالية.
 
وأكد الموقع، أن الأبحاث التى توقعت نهاية العالم كانت دائما ما تستند إلى دراسات وأبحاث تتعلق بهجوم فضائى خارجى على الأرض مثل هجوم نايزك أو حدوث انفجار كبير فى الأرض، لكن المؤكد هو دمار الأرض نتيجة الارتفاع المتواصل للأرض وانتشار ظاهرة الاحتباس الحرارى . 
 
وأشار الموقع إلى أن المرجعيات الدينية فى إسرائيل مثل الحاخامات والربانيين، دائما ما كانوا يتوقعون دمار الأرض من خلال حسابات معينة فى التوراة أو كتابات دينية قديمة .

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الاحتباس الحرارى

ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة

موقع اسرائيلى

دار الارض




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