موسكو وسول توافقان على إنشاء خط اتصال مباشر بين القوات الجوية فى البلدين

موسكو(أ ش أ)

أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، بأن روسيا وكوريا الجنوبية اتفقتا على إنشاء خط اتصال مباشر بين القوات الجوية فى البلدين وتوسيع التعاون فى المجال العسكرى.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فى بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "نظرًا لأهمية العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا، اتفق الطرفان على تعزيز الحوار الاستراتيجى ليرتقى إلى مستوى نائب وزير الدفاع، فضلا عن إنشاء خط اتصال مباشر بين القوات الجوية".

ووفقا للوزارة، تم التوصل لاتفاق فى 28 أغسطس الجارى فى موسكو، فى إطار "الحوار الاستراتيجي" حول الدفاع بمشاركة نائب وزير الدفاع الكورى الجنوبى، سو تشو سوك، ونائب وزير الدفاع الروسى، ألكسندر فومين.

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت احتجاجا لروسيا فى منتصف يوليو الماضى اعتراضا على دخول قافلة حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" الاستراتيجية لمنطقة تحديد الدفاع الجوى للبلاد.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، كانت تقوم حاملتا طائرات صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95 إم إس" الروسية برحلات دورية فوق المياه المحايدة لمياه البحرين اليابانى والأصفر، بالإضافة إلى الجزء الغربى من المحيط الهادئ ورافقتهما مقاتلات تابعة لكوريا الجنوبية واليابان فى نفس الوقت فى مراحل منفصلة من الطريق.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع رحلات الطائرات يتم تنفيذها بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.