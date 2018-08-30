video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو وسول توافقان على إنشاء خط اتصال مباشر بين القوات الجوية فى البلدين

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:34 ص
موسكو وسول توافقان على إنشاء خط اتصال مباشر بين القوات الجوية فى البلدين الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، بأن روسيا وكوريا الجنوبية اتفقتا على إنشاء خط اتصال مباشر بين القوات الجوية فى البلدين وتوسيع التعاون فى المجال العسكرى.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فى بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "نظرًا لأهمية العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا، اتفق الطرفان على تعزيز الحوار الاستراتيجى ليرتقى إلى مستوى نائب وزير الدفاع، فضلا عن إنشاء خط اتصال مباشر بين القوات الجوية".

ووفقا للوزارة، تم التوصل لاتفاق فى 28 أغسطس الجارى فى موسكو، فى إطار "الحوار الاستراتيجي" حول الدفاع بمشاركة نائب وزير الدفاع الكورى الجنوبى، سو تشو سوك، ونائب وزير الدفاع الروسى، ألكسندر فومين.

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت احتجاجا لروسيا فى منتصف يوليو الماضى اعتراضا على دخول قافلة حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" الاستراتيجية لمنطقة تحديد الدفاع الجوى للبلاد.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، كانت تقوم حاملتا طائرات صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95 إم إس" الروسية برحلات دورية فوق المياه المحايدة لمياه البحرين اليابانى والأصفر، بالإضافة إلى الجزء الغربى من المحيط الهادئ ورافقتهما مقاتلات تابعة لكوريا الجنوبية واليابان فى نفس الوقت فى مراحل منفصلة من الطريق.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع رحلات الطائرات يتم تنفيذها بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية تعلن احتجاجها على مطالبة اليابان بجزر دوكدو

كوريا الجنوبية تسحب نقاط حراسة من أجزاء محددة بمنطقة منزوعة السلاح

روسيا

كوريا الجنوبيه

سول

القوات الجويه الروسيه

القوات الجويه الكوريه




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة