موجز أخبار 6.. إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز فى صحراء مصر الغربية

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..
رئيس الوزراء لمدير "توماس كوك": حريصون على إجراء تحقيق شفاف فى وفاة السائحين البريطانيين بالغردقة.. والمتحدث باسم الشركة: الحكومة المصرية تبذل ما فى وسعها لمعرفة ما حدث
استقبل مساء أمس الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيتر فانكهاوزر Peter Fankhauser المدير التنفيذى لمجموعة توماس كوك، فى حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وذلك للتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تحديد الأسباب وراء وفاة السائحين البريطانيين فى الغردقة.
الشائعات تكبد رجال الأعمال 1.1 مليون دولار فى "صفقات الأرز".. أكاذيب "الرز البلاستك" تعرقل شحنة 5 مستوردين فى دمياط.. و"الوليلى للاستثمار": يومية الاحتجاز 30 دولارا للطن..وتمكنا من تمرير وارداتنا بعد شهر معاناة
أموالاً مهدرة، وروتين لا يعرف سطراً للنهاية، وقيود تحاصر رجال الأعمال ورموز القطاع الخاص والسبب الشائعات، وما تمتلئ به صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من معلومات مضللة لا مصدر لها، هذا ما جسدته أزمة استيراد 38 ألف طن أرز من الصين هى الشحنة الولى من إجمالى 100 ألف طن تعاقدت 5 شركات بالقطاع الخاص على استيرادها اعتبارا من يوليو الماضى.
الملفات الشائكة أمام المحافظين الجدد.. إزالة التعديات ومواجهة أزمات القمامة والصرف الصحى الأبرز.. وتطوير العشوائيات مهمة محافظى القاهرة والإسكندرية.. ومشروع طريق الكباش وتأهيل المعابد ينتظر محافظ الأقصر
يواجه المحافظون الجدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الجديد، عدد من الملفات الشائكة والقضايا العالقة، وذلك بعد تسلمهم الحقائب الجديدة، صباح اليوم، الخميس، عقب حلفاهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.
المحافظون الجدد يتحدثون لـ"اليوم السابع".. محافظ الشرقية: أولوياتى راحة المواطن.. والقليوبية: الرئيس شدد على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.. والإسكندرية: إنهاء العشوائيات والمشروعات التنموية على رأس اهتماماتى
ينتظر المحافظون الجدد عدد من الملفات الساخنة عقب استلام مهام عملهم، حيث تحدث المحافظون الجدد لـ"اليوم السابع" عن أبرز وأهم الملفات أمامهم، مجمعين على أن تحسين الخدمات وراحة المواطنين على رأس اهتماماتهم.
للمرة الثانية فى تاريخها.. المرأة المصرية محافظا.. تعيين منال عوض محافظا لدمياط يكسر الحاجز أمام السيدات لتولى المنصب.. واختيار 5 سيدات "نوابًا" يقرب المسافة أمام القيادات النسائية..والقومى للمرأة: نتطلع للمزيد
بعد تولى المهندسة نادية عبده، منصب المحافظ فى حركة المحافظين الماضية لتكون بذلك هى أول سيدة فى تاريخ مصر تتولى منصب المحافظ، بتعيينها محافظاً للبحيرة فى ذلك الوقت، جاءت الحركة الجديدة لتكشف لنا تولى الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظا لدمياط، لتكون بذلك السيدة الثانية على مر التاريخ التى تتولى هذا المنصب.
محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخى جديد الليلة.. الفرعون ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا بعد موسمه الاستثنائى مع ليفربول.. الدون يتسلح بألقابه مع ريال مدريد.. ومودريتش بإنجاز المونديال
يكشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018، على هامش الحفل السنوى للاتحاد القارى لتوزيع جوائز الأفضل عن موسم 2017 – 2018 الذى يقام بإمارة "موناكو" الفرنسية.
قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل
وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الدور الثانى من الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ، حتى الآن، 30 ألف طالب وطالبة.
صور.. تكليفات وتوجيهات ومطالب.. الرئيس للمحافظين الجدد فى أول اجتماع بهم.. اهتموا ببناء الإنسان المصرى.. كافحوا الفساد والإهمال والغلاء.. واستغلوا الميزات التنافسية لتحويلها لفرص استثمارية.. واستمعوا للمواطنين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المحافظين بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف
ينشر "اليوم السابع السيرة الذانية للمحافظين الجدد بعد أن أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم.
بالأسماء.. السيسى يعتمد الحركة الدبلوماسية لسفراء مصر بالخارج .."عيسى" سفيرا لدى السودان و"عبد الخالق" بأثيوبيا.. "عادل" سفيرا لمصر بلندن و"أبو زيد" بكندا.. ومصدر: التمديد لسفيرى مصر بأمريكا وفرنسا لمدة عام
اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي حركة نقل السفراء بالخارج، والتى سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القادمة.
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