موجز أخبار 6.. إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز فى صحراء مصر الغربية

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان شركة إينى الإيطالية عن كشف جديد للغاز فى صحراء مصر الغربية، بالإضافة إلى تأكيد وزارة المالية على تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا إلزاميا بدءا من يناير 2019.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء المحافظين ونوابهم، اليمين الدستورية، وهم:





اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي حركة نقل السفراء بالخارج، والتى سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القادمة.





فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، للبدء فى الخطوات التنفيذية لمشروع تزويد جمهوية السودان الشقيق بقدرة كهربية تصل إلى حوالى 200-300 ميجاوات كمرحلة أولى، صرح المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ التصميمات الخاصة بالمشروع واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة ، وأن العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الخاصة بالحفر وتجهيز الخراسانات.





أكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم "الخميس" أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذى تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع السادة المحافظين بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار جنوبا نهارا لطيف ليلا .





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع السادة المحافظين بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.





تولى منذ قليل اللواء شريف سيف الدين حسين، رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، خلفا للواء محمد عرفان.





رأت وكالة بلومبرج الإخبارية أن رفع مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتمانى لمصر يعد بمثابة شهادة على التقدم الواضح للحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى لتعزيز النمو الاقتصادى وإصلاح المالية العامة.





انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع الجزء الثانى الحركة القضائية لعام 2018/2019 والذى يتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة "ب" الى الفئة "أ"، و500 قاض وما يعادلها إلى رئيس الفئة "ب"، وتم إرسال الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، النقل، الزراعة، الاتصالات، رئيس الهيئة الهندسية، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، وأحد أعضاء مجلس الإدارة، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير، ووكيل وزارة الرى.





قال إبيتر فانكهاوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة توماس كوك، والمتحدث الرسمي للمجموعة، إنه التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لمناقشة التحقيق الجارى لوفاة السائح البريطانى كوبر وزوجته فى الغردقة 12 أغسطس.





نجح فريق بحثى أمريكى فى اكتشاف نوع من البكتيريا النافعة فى براز الأطفال، ثبتت قدرتها على علاج مجموعة من الأمراض.





استقبل مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيتر فانكهاوزر‪Peter Fankhauser‬ المدير التنفيذي لمجموعة توماس كوك، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وذلك للتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تحديد الأسباب وراء وفاة السائحين البريطانيين فى الغردقة.‬





كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، عن سعى قطر لفتح قنوات تعاون مع 250 شخصا بإمكانهم التأثير على سياسات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بما فى ذلك حاكم ولاية أركنساس السابق الجمهورى، مايك هاكابى، والمحامى آلان ديرشوفيتز.





وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى العاصمة البحرينية المنامة فى بداية جولة خارجية جديدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.





أكد مصدر داخل وزارة التنمية المحلية أن المحافظين الجدد ونوابهم سيبدءون مهام عملهم رسميا ابتداء من السبت المقبل مضيفا أن بعض المحافظين فى المحافظات البعيدة سيتوجهون للمحافظات مساء اليوم.





توفى قبل قليل، القيادى اليسارى حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ورئيس مؤسسة خالد محيى الدين الثقافية بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لحزب التجمع على فيس بوك.





أدى 27 محافظا، و18 نائبا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى أكبر حركة محافظين.





تسعى وزارة الصحة إلى توفير الأدوية خاصة الحيوية منها مثل الأنسولين الذى يشكل أهمية كبرى للمرضى.





أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أهمية استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للأربع سنوات المقبلة وإعدادها من قِبل قيادات الوزارة من الإدارة العليا والوسطى وأن تتناول الاستراتيجية التحديات والحلول للمشكلات التى تواجه عمل الوزارة سواء على الهيكل التنظيمى أو الموارد البشرية.





أعلنت شركة إينى الإيطالية عن كشفا جديدا للغاز فى صحراء مصر الغربية، وأوضحت الشركة أن البئر المكتشفة بلغت عمق 17 ألف قدم وعثرت على "عدة" طبقات حاملة للغاز.





تولى منذ قليل اللواء شريف سيف الدين حسين، رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، خلفا للواء محمد عرفان.





أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في حديثه عبر الإذاعة الداخلية للنادي أنه يمتلك تسجيلات لأحمد سليمان عضو مجلس ادارة النادی السابق وهو يتجاوز فى حق رموز الزمالك واعضاء النادی.