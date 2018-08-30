موانئ بورسعيد تستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 7 سفن.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.
أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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