موانئ بورسعيد تستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 7 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.