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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:59 م
خالد صلاح
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موانئ بورسعيد تستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:27 م
موانئ بورسعيد تستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة حاوية - ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع  بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 7 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين  ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة  سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد  على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول  سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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