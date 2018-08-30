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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:23 م
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مصرع 10 أشخاص وإصابة 30 إثر انقلاب حافلتهم فى جنوب أفريقيا

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:59 ص
مصرع 10 أشخاص وإصابة 30 إثر انقلاب حافلتهم فى جنوب أفريقيا انقلاب حافلة - أرشيفية
/أ ش أ/
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لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون فى جنوب أفريقيا إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم من مدينة كيب تاون إلى ولاية الكاب الشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن التقارير الأولية ترجح أن السائق فقد السيطرة على السيارة، مما أدى إلى انقلابها، فيما فتحت الشرطة تحقيقا حول الحادث للوقوف على ملابساته.

يشار إلى أن حوادث الطريق شائعة الوقوع فى جنوب إفريقيا على الرغم من امتلاكها لشبكة الطرق الأكثر حداثة فى القارة، فيما لقى أكثر من 14 ألف شخص حتفهم فى حوادث الطرق العام الماضي، وفقا للإحصاءات الرسمية.

 


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انقلاب حافلة

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كيب تاون




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