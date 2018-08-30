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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:24 م
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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "سفاجا قنا"

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:12 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "سفاجا قنا" حادث تصادم -ارشيفية
البحر الأحمر – عماد عرفة
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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، اليوم، الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق (سفاجا- قنا)، جنوب البحر الأحمر، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى.
 
تلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكى بطريق (سفاجا - قنا)، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

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