مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "سفاجا قنا"

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، اليوم، الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق (سفاجا- قنا)، جنوب البحر الأحمر، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى.
تلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكى بطريق (سفاجا - قنا)، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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