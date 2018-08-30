مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "سفاجا قنا"

البحر الأحمر – عماد عرفة

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، اليوم، الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق (سفاجا- قنا)، جنوب البحر الأحمر، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى.

تلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكى بطريق (سفاجا - قنا)، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.