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الخميس، 30 أغسطس 2018 09:10 ص
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:27 ص
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بمركز دمنهور بالبحيرة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور بوقوع حادث تصادم بطريق دمنهور – شبراخيت أمام قرية شرنوب دائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص قيادة "محمد.س.هـ" 32 سنة، وميكروباص قيادة "إسلام.خ.ن" 26 سنة مقيمان دمنهور، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية القادمة بالاتجاه المقابل.
 
أسفر الحادث عن وفـاة "محمد.ع.ع" سنة 23 عامل مقيم قرية قراقص دائرة المركز مستقل السيارة الثانية، وإصابة 3 من مستقلى السيارتين بجروح وكدمات، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وتم إسعافهم وغادروها.
 

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