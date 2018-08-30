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مصدر يمنى: مصرع قيادات فى ميليشيا الحوثى بمران فى صعدة

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:58 ص
مصدر يمنى: مصرع قيادات فى ميليشيا الحوثى بمران فى صعدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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لقى عدد من قيادات مليشيا الحوثى المدعومة من إيران مصرعهم، بنيران قوات الجيش اليمنى فى جبهة مران جنوبى غرب محافظة صعدة شمالى البلاد.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، عن مصدر ميدانى يمنى قوله "إن القيادى فى الميلشيا "صلاح محمد جعدار" لقى مصرعه ومعه المشرف فى الميلشيا "صلاح محمد على بداش" فى مواجهات ضارية مع جنود اللواء الثالث عروبة فى منطقة مران".. مؤكدا مصرع القيادى الحوثى "أحمد يحيى النعماني" فى مواجهات مماثلة دارت فى المنطقة ذاتها.

وأوضح أن مدفعية الجيش اليمنى ومقاتلات التحالف العربى - الذى تقوده السعودية - قصفت تعزيزات للميلشيا كانت فى طريقها لتعزيز عناصرها فى جبهات الظاهر وحيدان.. مشيرا إلى أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات والمعدات القتالية التابعة لها.

 


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