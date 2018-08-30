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مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد يتفقد الخدمات الأمنية بمحافظتى أسيوط وسوهاج

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:15 ص
مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد يتفقد الخدمات الأمنية بمحافظتى أسيوط وسوهاج اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد
سوهاج محمود مقبول
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تفقد اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، في جولة مفاجئة الأكمنة ونقاط التفتيش والارتكازات بنطاق مدريتى أمن سوهاج وأسيوط وذلك في إطار المتابعة المستمرة والاطمئنان على أمن المنطقة وسير العمل.

 

وخلال الجولة اطمئن مساعد الوزير على مدى الاستعدادات الأمنية للتصدى لأى مواجهات تزعزع أمن المنطقة وتابع استعدادات الأفراد بعدد من الأكمنة للتأكد من جديتها ومدى جاهزية الضباط والافراد.

كما شملت جولت مساعد الوزير لوسط الصعيد بسوهاج قيامه بتفقد عدد كبير من  الخدمات الأمنية بدور العبادة المسيحية المنتشرة على مستوى محافظة طما بإجمالى 83 دور عبادة مسيحية رافقه في الجولة اللواء على صالح نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال والعميد احمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وعدد من القيادات الأمنية.

ووجه مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد القوات بضرورة اليقظة والحسم ومنع وقوف أى سيارات بمحيط الكنائس والأديرة، والتنسيق وتشغيل كل كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية وعلى أسوار الكنائس، ونشر القوات السرية بالشوارع المحيطة بالمطرانية وتوسيع دائرة الاشتباه.

أوضح مساعد الوزير، إن عملية المرور اليوم تأتى طبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتى جاءت بضرورة رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى مشدداً على التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة  و نشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات، لاسيما فى ظل التغيرات المناخية التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين .

وأكد  مساعد الوزير على أهمية تكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل ووجه بالتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية  لمتابعة سير الأداء الأمنى، وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث أى ما من شأنه تكدير السلم العام، مشدداً على الإلتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية و أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية.

 


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