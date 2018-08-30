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مركز بحوث الشرق الأوسط بعين شمس يحتفل بثورة يوليو بندوة عن محمد نجيب

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:00 ص
مركز بحوث الشرق الأوسط بعين شمس يحتفل بثورة يوليو بندوة عن محمد نجيب ندوة "محمد نجيب أول رئيس لمصر" بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس بعد غد السبت ندوة بعنوان "محمد نجيب أول رئيس لمصر"، ضمن احتفالات المركز بثورة يوليو 52، تحت رعاية د.عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، ود.نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز.

يعقد المركز فى الندوة فى إطار إلقاء الضوء على الأحداث التاريخية المحلية والعالمية للباحثين والمهتمين بالشئون التاريخية على مستوى الجامعات المصرية، حيث أعلن المركز فتح باب تلقى الأبحاث العلمية المشاركة فى فعاليات الندوة على البريد الإلكترونى الخاص بالمركز أو تسلم الابحاث بمقر المركز.

 
 
 
 

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